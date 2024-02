Дженніфер Лопес продемонструвала гламурний ансамбль у світлих тонах (фото)

Вихід артистки відбувся напередодні релізу її нового альбому. Вона зробила ставку на гламур та світлі відтінки.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зʼявилася в гламурному білосніжному образі в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Дружина Бена Аффлека обрала для виходу на публіку молочну шубу, яку одягла поверх білої сукні. Артистка також продемонструвала пару блискучих сріблястих чоботів на високих підборах. До вечірнього образу вона додала намисто.

Волосся зірки сцени було зібране в пучок, а кілька пасом спадали з боків її обличчя. Вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Наразі знаменитість готується до виходу свого нового альбому "This Is Me … Now". Попри те, що музичну збірку вона презентує лише 16 лютого 2024, уже в січні співачка випустила трек "Can't Get Enough", а один з кліпів на пісню зняла українка Таню Муіньо.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Новий альбом Лопес присвячений виходу її музичної збірки "This Is Me … Then" у 2004 році. До 20-річчя альбому, у якому були присвяти Бену Аффлеку, Дженніфер порадує фанатів новими піснями. Повідомлялося, що вона також випустить трек "Dear Ben Pt. II".

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

На початку 2000-х Аффлек та Лопес зустрічалися та майже одружилися, проте розійшлися після заручин.

У 2004 році співачка одружилася зі співаком Марком Ентоні. У 2008 році у подружжя народилася пара близнюків — Емма та Максиміліан, а в 2011 році вони розлучилися.

Навесні 2021 Аффлек та Лопес знову воззʼєдналися, а через рік одружилися.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

