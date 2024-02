Дженніфер Лопес зʼявилася на публіці в гламурному образі (фото)

Вихід знаменитості стався напередодні релізу її альбому — "This Is Me… Now". Вона поєднала повсякденність та гламур у новому аутфіті.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес зʼявилася в гламурному образі в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Бізнес-вумен одягла вбрання із затишною бежевою курткою зі штучного хутра та масивними золотими сережками-кільцями.

Під теплим і гламурним верхнім одягом Джей Ло носила білу футболку вільного крою, яка була заправлена в джинси з високою талією та широкими штанинами.

Дружина оскароносного Бена Аффлека доповнила свій лютневий образ черевиками Timberland. Крім сережок і обручки, на співачці не було інших прикрас.

Насолоджуючись прогулянкою, знаменитість зачесала волосся в охайний пучок. Лопес прикрила очі парою масивних сонцезахисних окулярів.

Здавалося, вона зробила лише мінімальний макіяж.

Дженніфер Лопес у Нью-Йорку

Під час прогулянки до Дженніфер не приєднався її чоловік Бен Аффлек.

Це відбувається напередодні її майбутнього релізу альбому "This Is Me… Now", який вийде 16 лютого 2024 та присвячений 20-річчю виходу іншої збірки — "This Is Me… Then".

