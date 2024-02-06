Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Емілі Ратаковскі продемонструвала стильний весняний образ 2024 (фото)

Емілі Ратаковскі, Емілі Ратаковскі стиль, стильний образ на весну 2024, син Емілі Ратаковскі, себастьян бер-макклард
Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі

Зірку подіумів помітили під час прогулянки Нью-Йорком наодинці. Вона обрала буденний, проте стильний, образ.

Related video

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала, як носити жилет без рукавів навесні 2024 року. Про це пише Daily Mail.

Маму однієї дитини помітили під час прогулянки Нью-Йорком наодинці.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження одягла пухкий жилет без рукавів, який носила поверх чорної кофтини з довгими рукавами, поки вона пробиралася вулицями великого міста. Ратаковскі одягла світло-сірі штани вільного крою, а також білі кросівки Vans.

Модель доповнила буденний образ парою золотих сережок-кілець, сонцезахисними окулярами, а також темно-синьою кепкою.

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: Getty Images

Темне волосся Емілі спадало на плечі та груди.

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: Getty Images

Американська модель виховує сина Сильвестра зі своїм колишнім чоловіком, продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом. Про розлучення пари стало відомо у 2022 році на фоні чуток про зради чоловіка. Повідомлялося, що він був невірним навіть під час вагітності Емілі.

Емілі Ратаковскі із сином Fullscreen
Емілі Ратаковскі із сином
Фото: Instagram @emrata

Після цього зірці подіумів приписували низку романів, зокрема, з Пітом Девідсоном та Бредом Піттом.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала нові знімки єдиного сина.

Також Фокус писав про відверту зйомку Емілі Ратаковскі для глянцю.