Емілі Ратаковскі показала сина, що підріс (фото)

Дворічний Сильвестр допомагав мамі прикрашати ялинку до свят.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі показала сина, що підріс. Новорічними кадрами зірка подіумів польсько-єврейського походження ділиться у своєму Instagram з понад 30 млн підписників.

"Деякі речі змінюються, інші залишаються такими ж", — зазначила мама однієї дитини.

Зокрема, Ратаковскі позувала у вишневій кофті з глибоким декольте на фоні прикрашеної ялинки. Вона показала своє архівне новорічне фото та повторила його.

Також модель поділилася свіжими знімками дворічного сина Сильвестра. Хлопчик помітно підріс та допомагав мамі декорувати будинок до різдвяних свят.

Емілі Ратаковскі

Малюк народився 8 березня 2021 року в союзі моделі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Зіркова пара одружилася у 2018, проте у 2022 стало відомо про їхнє розлучення. Як повідомлялося, екскоханий зірки подіумів неодноразово зраджував її. Наразі Емілі виховує первістка самостійно та доволі часто показує його в соцмережах.

Емілі Ратаковскі із сином Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Після розлучення моделі приписували низку романів, зокрема, з Бредом Піттом, Пітом Девідсоном та Джастіном Теру.

Емілі Ратаковскі з колишнім чоловіком Фото: Getty Images

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі зʼявилася на публіці в пуховику українського бренду.

Також Фокус писав про думку Емілі Ратаковскі щодо розлучень до 30 років.