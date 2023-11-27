Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для глянцю (фото)

Зірка подіумів продемонструвала відверті та стильні аутфіти.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії для Vogue, ставши героїнею нового випуску глянцю. Кадрами свіжої фотосесії мама однієї дитини ділиться у своєму Instagram з понад 30 млн фоловерів.

Автором знімків для австралійського видання став фотограф Лахлан Бейлі.

На обкладинці Vogue Австралія Ратаковскі постала в бежевому топі та з хутряною накидкою. Її волосся було зібране в охайну зачіску, а на обличчі візажисти зробили легкий макіяж з акцентом на очі. Вона дивилася прямо в обʼєктив камери.

Емілі Ратаковскі

Зокрема, зірка польсько-єврейського походження позувала в золотистому відвертому ліфі та спідниці з такого ж матеріалу. Вона приміряла хутряні туфлі, образи Miu Miu, Hermes, прикраси Cartier тощо.

"Тепер, коли Емілі Ратаковскі на новому етапі її життя — мати, розлучена — вона знову подумала взяти ручку? Про що б вона хотіла написати далі? "Я не можу повірити, що більше немає книжок про те, як перші шлюбні провалюються", — каже Ратаковскі", — передають слова моделі журналісти видання.

Емілі Ратаковскі

У 2022 році стало відомо про розлучення Емілі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. У їхньому союзі народився син Сильвестр, якому у березні 2024 виповниться три роки.

Емілі Ратаковскі із сином Фото: Instagram @emrata

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі помітили за поцілунками з відомим коміком у столиці Франції.

Також Фокус писав про ймовірний роман Емілі Ратаковскі та Джастіна Теру.