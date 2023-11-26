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Стиль життя Модні тренди 2023

Емілі Ратаковскі показує, який пуховик обрати на зиму (фото)

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Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі

Родзинкою верхнього одягу став його універсальний колір та пояс, що підкреслив талію.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі приміряла стильний пуховик, на який варто звернути увагу взимку 2023-24. Про це пише CNN.

Молода мама прогулялася вулицями Нью-Йорка зі своїм домашнім улюбленцем — псом Коломбо. Для листопадового виходу у світ зірка подіумів польсько-єврейського походження обрала стильний коричневий пуховик Michlin Jacket Soft Powder Brown з нової колекції українського бренду IENKI IENKI. Такий колір підійде практично під будь-який образ та стане універсальним у вашому зимовому гардеробі.

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Родзинкою верхнього одягу став тугий пояс, який не дозволив загубитися фігурі моделі у масивному пуховику. Емілі поєднала його з чорними штанами для йоги та світлим взуттям.

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: Getty Images

"Для того, щоб отримати фігуру форми пісочного годинника, ми додали пояс, що зробило Michlin Jacket однією з найпопулярніших моделей бренду", — зазначають представники IENKI IENKI.

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: Getty Images

Знаменитість також додала до майже зимового луку чорні сонцезахисні окуляри та сережки-кільця. Волосся Ратаковскі було розпущене.

Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, який тренч Емілі Ратаковскі обирала восени 2023 року.

Також Фокус писав про поцілунок Емілі Ратаковскі з відомим коміком на вулицях Парижа.