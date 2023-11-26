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Стиль жизни Модные тренды 2023

Эмили Ратаковски показывает, какой пуховик выбрать на зиму (фото)

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Фото: Getty Images | Эмили Ратаковски

Изюминкой верхней одежды стал ее универсальный цвет и пояс, который подчеркнул талию.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски примерила стильный пуховик, на который стоит обратить внимание зимой 2023-24. Об этом пишет CNN.

Молодая мама прогулялась по улицам Нью-Йорка со своим домашним любимцем — псом Коломбо. Для ноябрьского выхода в свет звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала стильный коричневый пуховик Michlin Jacket Soft Powder Brown из новой коллекции украинского бренда IENKI IENKI. Такой цвет подойдет практически под любой образ и станет универсальным в вашем зимнем гардеробе.

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Изюминкой верхней одежды стал тугой пояс, который не позволил потеряться фигуре модели в массивном пуховике. Эмили сочетала его с черными брюками для йоги и светлой обувью.

Эмили Ратаковски Fullscreen
Эмили Ратаковски
Фото: Getty Images

"Для того, чтобы получить фигуру формы песочных часов, мы добавили пояс, что сделало Michlin Jacket одной из самых популярных моделей бренда", — отмечают представители IENKI IENKI.

Эмили Ратаковски Fullscreen
Эмили Ратаковски
Фото: Getty Images

Знаменитость также добавила к почти зимнему луку черные солнцезащитные очки и серьги-кольца. Волосы Ратаковски были распущены.

Эмили Ратаковски

Напомним, какой тренч Эмили Ратаковски выбирала осенью 2023 года.

Также Фокус писал о поцелуе Эмили Ратаковски с известным комиком на улицах Парижа.