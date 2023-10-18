Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный осенний тренч 2023 (фото)

Молодая мама прогулялась по ночному Нью-Йорку в стильном аутфите.

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31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальный тренч на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама была замечена в шикарном осеннем ансамбле, когда она вышла на прогулку в Нью-Йорке во вторник, 17 октября 2023 года.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения носила кожаный тренч горчичного оттенка с поясом, который был завязан вокруг ее живота, чтобы лучше подчеркнуть ее тонкую талию. Под ним модель надела черное платье и обула темно-коричневые сапоги из замши на каблуках.

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Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Ее темные волосы были разделены посередине и спадали на плечи легкими волнами. Ратаковски дополнила свой образ на вечер, добавив ожерелье с большой круглой подвеской спереди.

Эмили также носила черную сумочку на правом плече, чтобы хранить вещи, которые ей нужны во время прогулки.

Когда она выходила из автомобиля, который остановился на обочине, модель и писательница также держала в левой руке свой смартфон.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Напомним, Ратаковски провела время с сыном Сильвестром в деревне.

Также Фокус писал о появлении Эмили Ратаковски на церемонии награждения премией MTV.