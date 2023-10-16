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Стиль жизни

Эмили Ратаковски продемонстрировала образ для теплой осени 2023 (фото)

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Фото: emrata | Эмили Ратаковски

Звезду подиумов и соцсетей заметили на прогулке с двухлетним сыном.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала образ для теплой осени 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне молодая мама вышла на прогулку со своим 2-летним сыном Сильвестром в Нью-Йорке.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения похвасталась укороченной черной водолазкой и широкими черными спортивными штанами.

Ратаковски была в черном пуловере, собрав волосы в низкий пучок. Ее полностью черный ансамбль дополняли изысканные черные солнцезащитные очки.

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Эмили дополнила осенний лук парой маленьких золотых сережек-колец.

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Эмили Ратаковски на прогулке с сыном

Тем временем двухлетний Сильвестр был в ярком костюмчике. Он родился 8 марта 2021 года в союзе модели и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда.

В 2022 году стало известно о разводе звездной пары. Как сообщалось, Бер-Макклард неоднократно изменял своей экс-возлюбленной.

Эмили Ратаковски с сыном Fullscreen
Эмили Ратаковски с сыном
Фото: Instagram @emrata

Напомним, Эмили Ратаковски высказалась о разводе до 30 лет.

Также Фокус писал об отношении Дженнифер Энистон к роману своего экс-супруга Джастина Теру и Эмили Ратаковски.