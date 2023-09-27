Дженнифер Энистон обеспокоена романом своего бывшего мужа и Эмили Ратаковски

Джастин Теру и Эмили Ратаковски были замечены на Открытом чемпионате США по теннису в этом месяце.

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Дженнифер Энистон боится пережить предательство на фоне слухов о романе между ее бывшим мужем Джастином Теру и моделью Эмили Ратаковски. После развода она сохранила хорошие отношения с Джастином, но опасается, что его роман с Эмили разрушит эту хрупкую связь. Об этом пишет The News.

Джастин Теру и Эмили Ратаковски были замечены на ежегодном Открытом чемпионате США по теннису в начале этого месяца, что неизбежно напомнило Энистон о ее разводе с Брэдом Питтом. Актер начал встречаться с Анджелиной Джоли, когда звезда "Друзей" еще была его женой, что было очень болезненно для нее.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру Фото: Getty Images

Инсайдер рассказал о страхах актрисы, заявив: "Джен видит, в чем состоит первоначальное влечение к Эмили – она сексуальна, и она не обязательно ищет долгосрочных обязательств – но Джен не хочет, чтобы Джастин с ней спутался".

Инсайдер отметил, что Эмили Ратаковски – "худший кошмар каждой женщины, как и Анджелина". По его словам Дженнифер Энистон очень ценит дружбу с Джастином Теру и не хотела бы, чтобы его отношения с Эмили нарушили эту связь. Но она и не хочет выглядеть ревнивой бывшей. Так что Энистон явно оказалась в очень неудобном положении.

Дженнифер Энистон была в отношениях с Теру семь лет, прежде чем пара рассталась в 2018 году. Но они продолжали общаться и поддерживать друг друга.

Эмили Ратаковски рассталась с кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом после четырех лет брака.

И заявила, что теперь наслаждается свободой.

"Я с недавних пор свободна: по сути, впервые в жизни. Я просто чувствую, что наслаждаюсь свободой, не беспокоясь о том, как меня воспринимают", — сообщила модель и начала ходить на свидания.

Каждую неделю папарацци фотографировали ее с новым кавалером. Причем она успела завести короткие романы с бывшими парнями других селебрити. Так, она успела сходить на несколько свиданий с Питом Дэвидсоном, который встречался с Ким Кардашьян.

Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон Фото: Getty Images

А потом завела роман с Гарри Стайлзом, чем очень расстроила его бывшую девушку, актрису и режиссера Оливию Уайлд.

Оливия Уайлд и Гарри Стайлз встречались с января 2021 по ноябрь 2022 года. По слухам, они расстались друзьями. А с Эмили Оливию связывала дружба, они поддерживали друг друга и часто общались.

Так что, когда оказалось, что у Эмили роман с Гарри, Оливия почувствовала себя преданной. Инсайдеры говорили, что Эмили даже просила прощения у бывшей подруги.