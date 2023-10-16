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Стиль життя

Емілі Ратаковскі продемонструвала образ для теплої осені 2023 (фото)

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Фото: emrata | Емілі Ратаковскі

Зірку подіумів та соцмереж помітили на прогулянці з дворічним сином.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала образ для теплої осені 2023. Про це пише Daily Mail.

Напередодні молода мама вийшла на прогулянку зі своїм 2-річним сином Сильвестром у Нью-Йорку.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження похизувалася укороченою чорною водолазкою та широкими чорними спортивними штанами.

Ратаковскі була в чорному пуловері, зібравши волосся в низький пучок. Її повністю чорний ансамбль доповнювали вишукані чорні сонцезахисні окуляри.

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Емілі доповнила свій образ парою маленьких золотих сережок-кілець.

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Емілі Ратаковскі на прогулянці із сином

Тим часом дворічний Сильвестр був у яскравому костюмчику. Він народився 8 березня 2021 року у союзі моделі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда.

У 2022 році стало відомо про розлучення зіркової пари. Як повідомлялося, Бер-Макклард неодноразово зраджував своїй екскоханій.

Емілі Ратаковскі із сином Fullscreen
Емілі Ратаковскі із сином
Фото: Instagram @emrata

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі висловилася про розлучення до 30 років.

Також Фокус писав про ставлення Дженніфер Еністон до роману свого ексчоловіка Джастіна Теру та Емілі Ратаковскі.