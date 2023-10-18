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Стиль життя

Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний осінній тренч 2023 (фото)

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Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі

Молода мама прогулялася нічним Нью-Йорком у стильному аутфіті.

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31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальний тренч на осінь 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Молода мама була помічена у шикарному осінньому ансамблі, коли вона вийшла на прогулянку в Нью-Йорку у вівторок, 17 жовтня 2023.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження носила шкіряний тренч гірчичного відтінку з поясом, який був зав’язаний навколо її живота, щоб краще підкреслити її тонку талію. Під ним модель одягла чорну сукню та взула темно-коричневі чоботи із замші на підборах.

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Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: Getty Images

Її темне волосся було розділене посередині й спадало на плечі легкими хвилями. Ратаковскі доповнила свій образ на вечір, додавши намисто з великою круглою підвіскою спереду.

Емілі також носила чорну сумочку на правому плечі, щоб зберігати речі, які їй потрібні під час прогулянки.

Коли вона виходила з автомобіля, який зупинився на узбіччі, модель та письменниця також тримала в лівій руці свій смартфон.

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ратаковскі провела час із сином Сильвестром у селі.

Також Фокус писав про появу Емілі Ратаковскі на церемонії нагородження премією MTV.