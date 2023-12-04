Эмили Ратаковски показала подросшего сына (фото)

Двухлетний Сильвестр помогал маме украшать елку к праздникам.

Related video

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала подросшего сына. Новогодними кадрами звезда подиумов польско-еврейского происхождения делится в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

"Некоторые вещи меняются, другие остаются такими же", — отметила мама одного ребенка.

В частности, Ратаковски позировала в вишневой кофте с глубоким декольте на фоне украшенной елки. Она показала свое архивное новогоднее фото и повторила его.

Также модель поделилась свежими снимками двухлетнего сына Сильвестра. Мальчик заметно подрос и помогал маме декорировать дом к рождественским праздникам.

Эмили Ратаковски

Малыш родился 8 марта 2021 года в союзе модели и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. Звездная пара поженилась в 2018, однако в 2022 стало известно об их разводе. Как сообщалось, экс-возлюбленный звезды подиумов неоднократно изменял ей. Сейчас Эмили воспитывает первенца самостоятельно и довольно часто показывает его в соцсетях.

Эмили Ратаковски с сыном Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

После развода модели приписывали ряд романов, в частности, с Брэдом Питтом, Питом Дэвидсоном и Джастином Теру.

Эмили Ратаковски с бывшим мужем Фото: Getty Images

Напомним, Эмили Ратаковски появилась на публике в пуховике украинского бренда.

Также Фокус писал о мнении Эмили Ратаковски относительно разводов до 30 лет.