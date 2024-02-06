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Стиль жизни

Эмили Ратаковски продемонстрировала стильный весенний образ 2024 (фото)

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Фото: Getty Images | Эмили Ратаковски

Звезду подиумов заметили во время прогулки по Нью-Йорку наедине. Она выбрала будничный, однако стильный, образ.

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32-летняя американская модель Эмили Ратаковски показала, как носить жилет без рукавов весной 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Маму одного ребенка заметили во время прогулки по Нью-Йорку в одиночку.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения надела пухлый жилет без рукавов, который носила поверх черной кофточки с длинными рукавами, пока она пробиралась по улицам большого города. Ратаковски надела светло-серые брюки свободного кроя, а также белые кроссовки Vans.

Модель дополнила будничный образ парой золотых сережек-колец, солнцезащитными очками, а также темно-синей кепкой.

Эмили Ратаковски Fullscreen
Эмили Ратаковски
Фото: Getty Images

Темные волосы Эмили спадали на плечи и грудь.

Эмили Ратаковски Fullscreen
Эмили Ратаковски
Фото: Getty Images

Американская модель воспитывает сына Сильвестра со своим бывшим мужем, продюсером Себастьяном Бер-МакКлардом. О разводе пары стало известно в 2022 году на фоне слухов об изменах мужа. Сообщалось, что он был неверным даже во время беременности Эмили.

Эмили Ратаковски с сыном Fullscreen
Эмили Ратаковски с сыном
Фото: Instagram @emrata

После этого звезде подиумов приписывали ряд романов, в частности, с Питом Дэвидсоном и Брэдом Питтом.

Напомним, Эмили Ратаковски показала новые снимки единственного сына.

Также Фокус писал об откровенной съемке Эмили Ратаковски для глянца.