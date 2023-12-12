Эмили Ратаковски продемонстрировала стильное светлое пальто на зиму 2023-24 (фото)

Знаменитость выбрала для прогулки образ в светлых тонах.

Related video

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала стильное светлое пальто на зиму 2023-24. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов и глянца польско-еврейского происхождения накануне вышла выпить кофе в Нью-Йорке. Молодая мама надела белый свитшот на молнии с высоким воротником. Она сочетала его с такими же светлыми спортивными штанами с низкой посадкой.

Изюминкой спортивного наряда было уютное пальто оттенка слоновой кости длиной до колена, к которому она добавила пару черных кроссовок.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Знаменитость была одна, когда в дождливый день несла в руках две маленькие мятно-зеленые чашки кофе. К образу она добавила темную бейсболку и держала в руках телефон в какой-то момент.

Волосы модель оставила распущенными и сделала легкий макияж. Двухлетнего сына Ратаковски Сильвестра рядом с ней в этот день не было. Мальчик родился в союзе Эмили и кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда, с которым она развелась в 2022 году на фоне слухов об изменах мужа.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Напомним, Эмили Ратаковски и Тина Кунаки провели время на роскошном курорте.

Также Фокус писал о появлении Эмили Ратаковски на публике в стильном пуховике украинского бренда.