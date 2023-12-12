Емілі Ратаковскі продемонструвала стильне світле пальто на зиму 2023-24 (фото)

Знаменитість обрала для прогулянки образ у світлих тонах.

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32-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала стильне світле пальто на зиму 2023-24. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів та глянців польсько-єврейського походження напередодні вийшла випити кави в Нью-Йорку. Молода мама одягла білий світшот на блискавці з високим коміром. Вона поєднала його з такими ж білими спортивними штанами з низькою посадкою.

Родзинкою спортивного вбрання було затишне пальто відтінку слонової кістки довжиною до коліна, до якого вона додала пару чорних кросівок.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Знаменитість була сама, коли в дощовий день несла в руках дві маленькі м’ятно-зелені чашки кави. До образу вона додала темну бейсболку та тримала в руках телефон у якийсь момент.

Волосся модель залишила розпущеним та зробила легкий макіяж. Дворічного сина Ратаковскі Сильвестра поруч з нею цього дня не було. Хлопчик народився в союзі Емілі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда, з яким вона розлучилася у 2022 році на фоні чуток про зради чоловіка.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Тіна Кунакі провели час на розкішному курорті.

Також Фокус писав про появу Емілі Ратаковскі на публіці в стильному пуховику українського бренду.