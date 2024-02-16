Новый уровень отношений: Брэд Питт перевез к себе Инес де Рамон

Роман пары стремительно развивается, и, похоже, намерения у Питта самые серьезные. Сами влюбленные новость никак не комментируют.

60-летний американский актер Брэд Питт и его 34-летняя девушка Инес де Рамон, дизайнер ювелирных украшений, перешли на новый этап своих отношений: они стали жить вместе в особняке оскароносной звезды, пишет People. Это произошло через 15 месяцев после того, как пара начала встречаться.

"У них все идет очень хорошо, и Инес счастливее, чем когда-либо", — сказал журналистам инсайдер, добавив, что у девушки все еще есть свое жилье.

Брэд и Инес впервые встретились в ноябре 2022 года после того, как их заметили на концерте Боно. За два месяца до этого Рамон рассталась со своим мужем, актером Полом Уэсли, с которым была в браке три года.

В декабре 2022года Питт взял Инес на премьеру "Вавилона". Затем последовало совместное празднование дня рождения, встреча Нового года и поездка в Париж.

На прошлой неделе Питт вместе со своей возлюбленной посетил Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, где вручил награду Брэдли Куперу в номинации "Выдающийся исполнитель года".

Влюбленные сидели рядом друг с другом на мероприятии, которое проходило в театре Арлингтон, и Инес держала руку Брэда на бедре. Они много смеялись и болтали друг с другом.

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не закончили развод.