Тина Кароль ошеломила фанатов бандажным платьем от французского модного дома: сколько оно стоит (фото)
Татьяна Либерман для съемок в одном из проектов выбрала бандажное платье-макси от Herve Leger. Поклонники и укрСМИ отметили, что модель выгодно подчеркнула фигуру артистки.
Украинская певица Тина Кароль появилась на съемках шоу "Я люблю Украину" в небесно-голубом платье, стоимость которого составляет практически 70 тысяч гривен. Об этом пишет "РБК-Украина".
На опубликованном из-за кулис видео видно, что Тина Кароль одета в облегающее и подчеркивающее фигуру нежно-голубое платье макси-длины. V-образный вырез модели выгодно акцентирует внимание на бюсте артистки.
Платье аналогичного кроя, цвета и фасона есть в коллекции французского бренда Herve Leger. Речь идет о платье в оттенке глубокого голубого. Молния придает современный шарм, а безрукавый крой и полосатая фактура создают неповторимый образ. Изготовленное из вискозы, нейлона и полиэстера, это платье олицетворяет комфорт и элегантность.
Платье застегивается на молнию. Фактура ткани, из которой отшили эту модель, рубчатая. Она состоит из вискозы (62%), нейлона (22%), полиэстера (14%) и спандекса (2%). Стирать платье нельзя: оно требует специализированной чистки.
В Украине модель, которую Тина Кароль надела на съемке отечественного телешоу, можно приобрести в среднем за 65,9 тыс грн. К слову, эта же модель представлена и в белом цвете.
Herve Leger — это французский модный дом, основанный дизайнером Эрве Леру. В 1989 году модный дом стал известным благодаря изобретению так называемого бандажного платья (bandage dress), корректирующего фигуру с помощью специальных лент из эластана и лайкры.
Напомним, 15 февраля мы писали о том, как Тина Кароль позировала в эффектном латексном платье. Звезда организовала накануне онлайн-встречу с фанатами в День святого Валентина 2024. Они поблагодарили кумира за проведенное время вместе.
Также Фокус писал о цене повседневного образа Тины Кароль.