Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке в образе монахини

Актриса пришла на премьеру фильма "Дюна: Часть вторая" и подтвердила, что получила в картине таинственную роль. Ее наряд от Dior напоминал одеяние католической монахини.

Аня Тейлор-Джой неожиданно появилась на красной дорожке на премьере картины "Дюна: Часть вторая". 27-летняя актриса подтвердила, что у нее тоже есть некая загадочная роль в новой картине Дени Вильнева. Об этом пишет People.

Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке вместе с Тимоти Шаламе и Зендаей, исполнителями главных ролей.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

Ее присутствие на красной дорожке — в свадебном наряде кремового цвета с накидкой на голову, напоминающей вуаль монахини, — заставило поклонников задуматься: какую роль получила Аня в новом фильме.

В интервью на ковровой дорожке, транслируемом Warner Bros. UK, Тейлор-Джой сказала: "Вам придется посмотреть фильм", но подтвердила, что она действительно в нем участвует.

"Посмотрев его, я поняла, что это, наверное, один из лучших фильмов, которые я видела за всю свою жизнь. Это сбывшаяся мечта, понимаете? Книги невероятные, но с этим актерским составом и с Дени получилось просто изумительно", — призналась актриса.

К Тейлор-Джой в новом фильме присоединятся Флоренс Пью, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Леа Сейду. Из фильма 2021 года возвращаются Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардем.

Аня Тейлор-Джой на премьере фильма "Дюна: Часть вторая"

Многие звезды фильма позировали для фотографий на лондонской премьере, одетые в изысканные наряды в научно-фантастическом стиле.

"Дюна: Часть вторая" выйдет в кинотеатрах 1 марта.

Напомним, на премьере Зендая появилась в потрясающем футуристическом наряде. Она позировала перед фотографами в костюме робота Thierry Mugler из его коллекции Couture осень-зима 1995 года, посвященной 20-летию "Cirque d’Hiver". Для красной дорожки она дополнила винтажный наряд бриллиантовым колье от Bulgari.

Зендая на премьере фильма "Дюна: Часть вторая"

Но эффектный наряд оказался не слишком удобным, так что Зендая после сменила его на вечернее платье.