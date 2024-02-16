Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке в образе монахини
Актриса пришла на премьеру фильма "Дюна: Часть вторая" и подтвердила, что получила в картине таинственную роль. Ее наряд от Dior напоминал одеяние католической монахини.
Аня Тейлор-Джой неожиданно появилась на красной дорожке на премьере картины "Дюна: Часть вторая". 27-летняя актриса подтвердила, что у нее тоже есть некая загадочная роль в новой картине Дени Вильнева. Об этом пишет People.
Аня Тейлор-Джой появилась на красной дорожке вместе с Тимоти Шаламе и Зендаей, исполнителями главных ролей.
Ее присутствие на красной дорожке — в свадебном наряде кремового цвета с накидкой на голову, напоминающей вуаль монахини, — заставило поклонников задуматься: какую роль получила Аня в новом фильме.
В интервью на ковровой дорожке, транслируемом Warner Bros. UK, Тейлор-Джой сказала: "Вам придется посмотреть фильм", но подтвердила, что она действительно в нем участвует.
"Посмотрев его, я поняла, что это, наверное, один из лучших фильмов, которые я видела за всю свою жизнь. Это сбывшаяся мечта, понимаете? Книги невероятные, но с этим актерским составом и с Дени получилось просто изумительно", — призналась актриса.
К Тейлор-Джой в новом фильме присоединятся Флоренс Пью, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Леа Сейду. Из фильма 2021 года возвращаются Зендая, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг и Хавьер Бардем.
Многие звезды фильма позировали для фотографий на лондонской премьере, одетые в изысканные наряды в научно-фантастическом стиле.
"Дюна: Часть вторая" выйдет в кинотеатрах 1 марта.
Напомним, на премьере Зендая появилась в потрясающем футуристическом наряде. Она позировала перед фотографами в костюме робота Thierry Mugler из его коллекции Couture осень-зима 1995 года, посвященной 20-летию "Cirque d’Hiver". Для красной дорожки она дополнила винтажный наряд бриллиантовым колье от Bulgari.
Но эффектный наряд оказался не слишком удобным, так что Зендая после сменила его на вечернее платье.