Пышные формы Джорджины Родригес поверглись цензуре в Иране

Фото Криштиану Роналду с его детьми и невестой опубликовали в иранской газете "Амшахри". Но фигуру Джорджины Родригес "отредактировали".

На днях Джорджина Родригес опубликовала фото с 39-летия Криштиану Роналду. На семейном фото она и дети поздравляли футболиста с днем рождения. Фото опубликовали в иранской газете "Амшахри". Но формы Джорджины отредактировали, чтобы они казались менее пышными. Об этом пишет Daily Mail.

Родригес на фото была одета в обтягивающее черное платье и обнимала старшего сына Роналду, Криштиану Роналду-младшего, в то время как семья из шести человек толпится вокруг праздничного торта.

Роналду отпраздновал день рождения в кругу семьи

Фотография, опубликованная для 621 миллиона подписчиков Роналду в Instagram, была быстро подхвачена новостными агентствами по всему миру, включая газету Hamshahri.

Однако вместо того, чтобы распечатать оригинал, тегеранское издание откровенно отредактировало снимок так, чтобы ягодицы Джорджины казались менее пышными.

Судя по всему, журналисты "Хамшахри" не слишком хорошо умели работать с Photoshop, в результате чего фигура Джорджины выглядела странно. Вскоре фото с Джорджиной вовсе пропало с сайта газеты.

Фигура Родригес изменилась после неудачного фотошопа Фото: Скриншот

Инсайдер уже сообщил, что невеста Роналду будет расстроена, когда это увидит.

"Она усердно работает над своим телом и очень гордится своими формами. Это просто показывает, что взгляды на женщин в некоторых частях мира искажены. Это всего лишь тело", — сообщил источник.

Джорджина Родригес, у которой 57 миллионов подписчиков в Instagram, в прошлом регулярно демонстрировала свою пышную фигуру.

Однако после перехода Роналду в футбольную команду Саудовской Аравии "Аль-Наср" она стала проявлять более консервативный подход к публикациям в социальных сетях в соответствии со строгим дресс-кодом этой мусульманской страны.

Джорджина Родригес и Роналду в Саудовской Аравии Фото: instagram.com/georginagio

Как и в Саудовской Аравии, в Иране действуют строгие законы, регулирующие то, что можно и что нельзя носить женщинам, продиктованные режимом в Тегеране.

Женщины в стране должны носить чадру и свободную одежду, закрывающую все тело, кроме рук и лица.

В случае нарушения этих правил женщинам грозит до 10 лет тюремного заключения.

Эти драконовские законы отражаются на том, как женщины изображаются в средствах массовой информации.

Обработку фотографии заметили многие пользователи социальных сетей.

Британско-иранский актер Омид Джалили, откровенный критик тегеранского режима, сказал: "Проявление такого неуважения к женщинам путем публичного их уродования говорит о многом".

Напомним, когда Роналду переехал в Саудовскую Аравию, местные власти пошли на уступки, позволив Джорджине жить вместе с ним. По законам этой страны – неженатые пары не могут жить в одном доме, или квартире. А Роналду и Джорджина еще не женаты. Также она стала носить более закрытую одежду.