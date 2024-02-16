Гарик Кричевский хит "Мой номер 245" спел с дочерью на украинском языке (видео)

Автор и исполнитель изменил не только название песни, но и сам текст. Теперь переведенный шлягер называется "Мій потяг 245".

Заслуженный артист Украины, знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский перевел свой шлягер "Мой номер 245" на украинский язык. На днях звезда на своей странице в Instagram разместил ролик, где он с дочерью поют переведенную версию припева всем известного хита.

Такой музыкальный подарок поклонники его таланта получили по случаю дня рождения дочери Виктории, которая 4 февраля отметила свое 27-летие.

Как название, так и текст песни, теперь звучат совсем по-другому. Кричевский решил переиначить смысл трека на романтический лад и убрать "криминальность" в строках песни. Теперь переведенный шлягер называется "Мій потяг 245", а в тексте воспеваются поездки в поездах и Львов.

Поклонники очень понравился перевод известной песни, в комментариях они пишут артисту слова благодарности: "Спасибо!!! До слез! Какой красивый Украинский язык!", "Спасибо вам искренне", "Все ваши песни лучше звучат на украинском языке", "Супер! Поздравляем!", "Очень круто!", "Ого, круто! Песня моего детства. Когда ездили на дачу, слушали".

Кто такой Гарик Кричевский

Гарик Кричевский (Георгий Эдуардович Кричевский) — украинский певец в стиле шансона, автор-исполнитель, писатель, телеведущий. Заслуженный артист Украины (2004 год), неоднократный лауреат премии "Шансон года" (2002, 2003, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годов).

Родился 31 марта 1963 года во Львове в семье врачей. Закончил Львовский государственный мединститут, работал врачом-рентгенологом в Львовском диагностическом центре.

В 2012 году был ведущим программы "Крутые 90-е с Гариком Кричевским" на телеканале "НТН". Его группа часто гастролировала с концертами по Украине, России, США, Канаде, Израилю и другим странам. С 1995 года по 2013 год записал альбомы "Выходной", "Улицы нашего города", "Пальчики", "Свобода", "Родная", "Календарная осень", "Облака", "Поехали".

Фото: instagram.com/garikkrichevskyi

В 2018 году вышла первая книга с автобиографическими новеллами "Ангелы в белом". В феврале 2022 года резко осудил вторжение России на Украину и отказался от сотрудничества с российскими музыкантами.

Напомним, 15 февраля Александр Пономарев показал, как выглядит его единственный 17-летний сын. В обращении певец назвал сына подарком Бога.