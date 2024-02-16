Принц Гарри думает стать гражданином США: что может стать помехой

Герцог и герцогиня Сассекские живут в Калифорнии с 2020 года. Здесь родился их второй ребенок — дочь Лилибет Диана.

Принц Гарри уже открыт для идеи стать гражданином США. Об этом герцог Сассекский рассказал в новом интервью Good Morning America.

Младший сын британского короля Чарльза III, который переехал в Калифорнию в 2020 году с женой Меган Маркл после того, как они сложили монаршие обязанности, признался, что "рассматривает возможность" получить американское гражданство.

На вопрос, почему он до сих пор этого не сделал, Гарри ответил: "Я понятия не имею. Я здесь, стою рядом с этими ребятами", — имея в виду подготовку к Играм Непокоренных в 2025 году в Канаде.

Затем герцог добавил: "Американское гражданство — это мысль, которая приходила мне в голову, но, конечно, это не то, что сейчас для меня является приоритетным".

Принц Гарри Фото: Archwell

Отец двоих детей, который родился в Великобритании в 1984 году, также отметил: "Я не знаю, что я чувствую". Вместе с этим, он "благодарен за каждый день", который проводит на другом континенте.

Как известно, путь герцога Сассекского к американскому гражданству может быть нелегким, поскольку употребление запрещенных веществ может помешать ему получить даже американскую визу.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, герцоги Сассекские изменили фамилии своим детям.

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