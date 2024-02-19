19 февраля 2024 года: апостолов Архипа и Филимона и мученицы Апфии - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя смотреть на падающие звезды, считалось, что этим можно навлечь несчастье. Оттепель в этот день — к хорошему урожаю зерновых.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святых апостолов от 70 Архипа, Филимона и мученицы Апфии. Они были учениками и сподвижниками апостола Павла.
Также 19 февраля — День Государственного Герба Украины.
Что нельзя делать 19 февраля:
- начинать новые дела;
- смотреть на падающие звезды;
- сквернословить, громко разговаривать;
- выносить что-либо из дома;
- смотреть в разбитое зеркало.
Народные приметы и поверья:
- снежные заносы в этот день сулят поздние травы;
- если сегодня встретишь в лесу белого зайца, значит снег непременно выпадет еще;
- оттепель — к хорошему урожаю зерновых.
Родились сегодня:
1678 год — Антонио Вивальди (ум. 1741), итальянский композитор, скрипач, дирижер;
1870 год — Евгений Патон (ум. 1953), советский ученый-механик, инженер, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве;
1949 год — Владимир Ивасюк (убит в 1979), украинский поэт и композитор, Герой Украины (2009);
1963 год — Джейсон Ньюстед, американский рок-музыкант, бас-гитарист группы "Metallica".
День ангела празднуют:
Апфия, Архипп, Асклипиодота, Богдан, Дмитрий, Досифей, Евгений, Исихий, Конон, Макарий, Максим, Никита, Равула, Тимофей, Федот, Федор, Филимон, Филофея.
Родились сегодня:
1960 год — принц Эндрю, британский принц, герцог Йоркский, вице-адмирал, второй сын королевы Елизаветы II.
А также в этот день:
800 год – консулом Франции становится генерал Наполеон I Бонапарт;
1855 год – французский математик Леверье составляет первую карту погоды;
1992 год – трезубец утверждают как малый герб Украины, это решение принимает Верховная Рада Украины;
2008 год – Лидер Кубы Фидель Кастро объявляет о своем уходе из большой политики из-за тяжелого состояния здоровья.