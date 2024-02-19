"Нашел искру": новые подробности романа Брэда Питта и Инес де Рамон

Накануне стало известно, что пара уже живет в одном доме. Об их отношениях стало известно в конце осени 2022 года.

Стало известно, почему 60-летний голливудский актер Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон, 31, на самом деле начали жить вместе. Об этом пишет People.

Звезда фильма "Троя" "не может быть счастливее" в отношениях с возлюбленной, а также "снова нашел свою искру".

Пара сделала "естественный" шаг, переехав вместе в дом актера в Калифорнии — через 15 месяцев после того, как влюбленные впервые вызвали слухи о романе в конце 2022 года.

Инес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Источник рассказал изданию: "Они проводили столько времени вместе у Брэда, что для Инес был смысл переехать к нему".

Инсайдер добавил, что бывший муж Анджелины Джоли "очень счастлив и любит проводить с ней (Инес де Рамон, — ред.) время".

"С Инес он снова обрел свою искру. Это действительно удивительно видеть. Брэд замечательный парень. Он заслуживает быть счастливым", — считает источник, близкий к голливудскому актеру.

Брэд Питт Фото: Getty

Уже в 2019 году Питт был официально не женат на Анджелине Джоли, хотя развод бывшей пары до сих пор не завершен. Они продолжают делить опеку над шестью детьми и совместными бизнесами.

Инес де Рамон стала первой серьезной историей для Брэда после скандального разрыва с Джоли.

Дизайнер ювелирных изделий тем временем была замужем за звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли с 2019 года. В 2022 они развелись.

Пол Уэсли и Инес де Рамон Фото: Getty

Напомним, Брэд Питт начал жить со своей новой возлюбленной.

Также Фокус писал о появлении Брэда Питта и Инес де Рамон на кинофестивале.