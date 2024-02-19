"Всегда рядом со мной": дочь Джона Траволты трогательно поздравила актера с юбилеем (фото)
Джон Траволта вступил в новое десятилетие. Его имя является одним из самых знаковых в истории кино.
В воскресенье, 18 февраля, американскому актеру Джону Траволте исполнилось 70 лет. Его дочь Элла Траволта поделилась фотографией со своим знаменитым отцом и опубликовала в Instagram трогательное поздравление.
"С Днем рождения мужчину, который всегда рядом со мной и который всегда несет свет и красоту в этот мир. Я люблю тебя до луны и обратно️", — написала 23-летняя Элла.
На старом снимке маленькая Элла нахмурилась перед камерой, позируя рядом со своим известным отцом.
Джон также получил поздравление в честь дня рождения от Джейми Ли Кертис, его коллеги по фильму 1985 года "Идеально".
"С Днем рождения, @johntravolta. Мы уже долгое время являемся друзьями и коллегами и разделяем страсть к нашему искусству, детям и спасателям щенков!", — написала актриса.
65-летняя Кертис также поделился несколькими фотографиями, а также снимком, на котором они вместе позируют на обложке журнала Rolling Stone в июле 1985 года.
В выпуске ток-шоу Кевина Харта "От сердца к сердцу" в 2021 году Джон рассказал о своих взглядах на старение. Он вспомнил, как тогдашний 10-летний сын Бенджамин спросил его, каково это — быть в свои 60 лет.
"Я сказал: "Знаешь, что, Бен? Я не могу в это поверить. Я не могу поверить, что нахожусь в последней главе своей жизни. Я не могу в это поверить. Мне вечно 21. Я не понимаю, что мне за 60!", — поделился Траволта.
Что известно о Джоне Траволте
Джон Джозеф Траволта— американский актер, танцор и певец. Родился 18 февраля 1954 года, Энглвуд, Нью-Джерси, США. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также двухкратный номинант на "Оскар".
Личная жизнь
На съемках фильма "Под колпаком" в 1976 году Траволта познакомился с актрисой Дайаной Хайленд, с которой начал встречаться. Их отношения продолжались до смерти Хайленд в 1977 году.
12 сентября 1991 года Траволта женился на актрисе Келли Престон. У пары был сын Джетт, который умер 2 января 2009 года в возрасте 16 лет в результате эпилептического удара, вызванного синдромом Кавасаки. Их дочь, Элла Блю, родилась 4 апреля 2000 года, и третий ребенок, сын Бенджамин, родился 24 ноября 2010 года. 12 июля 2020 года Келли Престон скончалась от рака молочной железы.
Является страстным поклонником авиации, по собственному признанию, "заболев" самолетами еще в возрасте пяти лет. Имеет лицензию пилота и несколько тысяч часов налета. Владеет несколькими самолетами, названными в честь его детей. Траволта уже несколько десятилетий практикует саентологию. Обвинялся дважды в сексуальных домогательствах, однако оба иска были отозваны их заявителями.
Творчество
Джон впервые появился на сцене в сериале 1970-х годов "С возвращением, Ноттер". Он награжден премиями "Эмми" и "Золотой глобус". Стал ведущим актером и голливудским сердцеедом благодаря своим ролям в фильмах "Лихорадка субботнего вечера" 1977 года и "Смазка" 1978 года. Первый принес ему премию "Оскар" в номинации лучший актер.
Его фильмография закрепила за ним звание одного из самых знаковых имен в кино. В 1980-х его актерская карьера испытала спад, но в 1990-е годы, после фильма "Криминальное чтиво", популярность вновь пошла вверх, последовали картины "Без лица", "Пароль Рыба-меч", "Реальные кабаны", "Лак для волос", а также "Из Парижа с любовью". Сейчас он работает над проектами: Cash Out и фильм-мюзикл This's Amore! с Кэтрин Хейгл.
Напомним, 17 января сообщалось, что Кейт Мосс отметила 50-летие в Париже в компании молодого бойфренда и подруг. Супермодель отпраздновала свой юбилей вместе с Николаем фон Бисмарком, дочерью Лилой и близкой подругой Стеллой Маккартни. Кейт собрала гостей в роскошном ресторане.