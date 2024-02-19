Дуа Липа в кружевном платье замечена на свидании с бойфрендом (фото)

О новых отношениях артистки стало известно в начале 2024 года. За месяц до этого она разошлась с режиссером Роменом Гаврасом.

28-летняя британская певица Дуа Липа и ее новый бойфренд Каллум Тернер, 34, посетили вечеринку Британского Vogue и Tiffany & Co. BAFTA в Annabel's. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные держались за руки, направляясь к ожидавшей их машине после вечеринки в Лондоне.

Артистка косовского происхождения выглядела потрясающе в прозрачном черном кружевном платье с отделкой из перьев, подчеркивающем ее формы. Липа добавила к вечернему образу эффектное золотое колье и бриллиантовые серьги, а также черную сумку-клатч.

Дуа Липа и Каллум Тернер Фото: Getty Images

Тем временем актер был в нарядном черном костюме с галстуком.

Каллум и Дуа подтвердили свой роман в начале 2024 года.

Дуа Липа и Каллум Тернер Фото: Getty Images

Накануне певицу видели во время встречи с матерью Каллума Розмари, на день рождения актера.

Инсайдер ранее рассказывал о новых отношениях Дуа Липы: "Это новое, но они без ума друг от друга".

Избранник певицы является одним из главных актеров драмы о Второй мировой войне "Повелители воздуха", в которой также снимаются Остин Батлер и Барри Кеоган, а продюсером картины стал Стивен Спилберг.

Напомним, Дуа Липа посетила премьеру своего нового фильма "Аргайл".

Также Фокус писал о расставании Дуа Липы и режиссера Ромена Гавраса.