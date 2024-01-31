Дуа Липа замечена на свидании с новым бойфрендом (фото)
В начале 2024 года стало известно, что певица начала роман с актером Каллумом Тернером. Перед этим она разошлась с режиссером Роменом Гаврасом.
28-летнюю британскую певицу Дуа Липу заметили на свидании с ее новым бойфрендом Каллумом Тернером, 33. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитости наслаждались романтической прогулкой в Беверли-Хиллз.
Артистка косовского происхождения, которая подтвердила новый роман с актером в начале 2024 года, наслаждалась разговором со своим возлюбленным, когда они вместе пили кофе.
Звезда сериала "Повелители воздуха" нежно поцеловал певицу в голову, когда они вышли на прогулку рука об руку.
Липа продемонстрировала фигуру в белом кроп-топе и свободных джинсах. Она добавила к образу черную сумочку и собрала в прическу свои вишневые волосы. Между тем Каллум дополнял возлюбленную в светлой рубашке, джинсах и с темными очками.
Пара не скрывала своих чувств, обнимаясь и целуясь.
Инсайдер ранее рассказывал: "Это новое, но они без ума друг от друга".
Каллум является одним из главных актеров драмы о Второй мировой войне "Повелители воздуха", в которой также снимаются Остин Батлер и Барри Кеоган, а продюсером картины стал Стивен Спилберг.
Напомним, Дуа Липа и Каллум Тернер начали встречаться.
Также Фокус писал о разрыве Дуа Липы и Ромена Гавраса.