Дуа Ліпа помічена на побаченні з новим бойфрендом (фото)

На початку 2024 року стало відомо, що співачка почала роман з актором Каллумом Тернером. Перед цим вона розійшлася з режисером Роменом Гаврасом.

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28-річну британську співачку Дуа Ліпу помітили на побаченні з її новим бойфрендом Каллумом Тернером, 33. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості насолоджувалися романтичною прогулянкою в Беверлі-Гіллз.

Артистка косовського походження, яка підтвердила новий роман з актором на початку 2024 року, насолоджувалася розмовою зі своїм коханим, коли вони разом пили каву.

Зірка серіалу "Володарі повітря" ніжно поцілував співачку в голову, коли вони вийшли на прогулянку рука об руку.

Ліпа продемонструвала фігуру в білому кроп-топі та вільних джинсах. Вона додала до образу чорну сумочку та зібрала в зачіску своє вишневе волосся. Тим часом Каллум доповнював кохану у світлій сорочці, джинсах та з темними окулярами.

Пара не приховувала своїх почуттів, обіймаючись та цілуючись.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер

Інсайдер раніше розповідав: "Це нове, але вони без розуму одне від одного".

Каллум є одним із головних акторів драми про Другу світову війну "Володарі повітря", у якій також знімаються Остін Батлер і Баррі Кеоган, а продюсером картини став Стівен Спілберг.

Каллум Тернер

Нагадаємо, Дуа Ліпа та Каллум Тернер почали зустрічатися.

Також Фокус писав про розрив Дуа Ліпи та Ромена Гавраса.