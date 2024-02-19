Виктория Бекхэм забавно отреагировала на вопрос, готова ли она стать бабушкой (видео)

Первенец Дэвида и Виктории Бруклин женился на американской актрисе Николе Пельтц в апреле 2022 года. На данный момент общих детей у пары еще нет.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм дала ответ, готова ли уже стать бабушкой. Об этом пишет Vogue.

Бывшая участница Spice Girls поговорила с соведущей The Run Through Хлоей Малле.

Во время беседы о своем сыне Бруклине Бекхэме и его жене Николе Пельц Виктория призналась, что не любит давать советы по поводу отношений.

Но когда Хлоя спросила, хочет ли жена Дэвида Бекхэма стать "бабушкой", Виктория была шокирована.

Виктория Бекхэм

Многодетная мама была ошеломлена предположением, что ее первенец может стать отцом.

"О, Исус. Что? Вау. Подождите", — ответила Бекхэм.

После этого знаменитость обмахала лицо рукой, а затем повернулась к аудитории и заявила: "Я не думаю, что это происходит, если вы, ребята, не знаете чего-то, чего я не знаю".

Виктория Бехкем и Никола Пельтц

Впрочем, впоследствии певица призналась: "Если я благословенна, то это было бы замечательно".

В августе 2022 года Бруклин Бекхэм заявил, что хочет иметь не менее 10 детей со своей женой Николой. Он мечтал стать молодым папой и надеется вскоре создать семью с американской актрисой, на которой он женился в апреле 2022 года.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Напомним, Бруклин Бекхэм поздравил жену с годовщиной отношений.

Также Фокус писал о появлении Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц на гала-вечере.