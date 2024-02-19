Дженнифер Энистон продемонстрировала шикарную стрижку на вручении премии "Выбор народа" (фото)
Актриса продемонстрировала гладкие волосы и челку. Дженнифер вручила награду 57-летнему актеру Адаму Сэндлеру.
Американская актриса, кинорежиссер и продюсер 55-летняя Дженнифер Энистон сохранила классику стиля на церемонии вручения награды "Выбор народа 2024" в воскресенье, 18 февраля, вечером, сообщает People.
Энистон не вышла на ковровую дорожку, но она произвела одно из самых запоминающихся выступлений того вечера, когда вышла на сцену, чтобы вручить Адаму Сэндлеру премию "Народная икона".
Свою фигуру она подчеркнула, одев черное платье без бретелек с асимметричным подолом выше колена и складками по бокам, изящным ожерельем и туфлями с ремешком на щиколотке.
Она также продемонстрировала гладкие волосы, доходящие до плеч и челку, которая выглядела немного короче, чем в стиле 90-х годов.
Стилист и друг Энистон, Крис Макмиллан рассказал, что он сделал ей "сексуальную, естественную и легкую" стрижку с обрезанными "невидимыми слоями".
Вручая награду 57-летнему Адаму Сэндлеру, Энистон вспомнила о своей дружбе с актером.
"Сегодня вечером я здесь, чтобы представить моего очень хорошего друга. Моего брата от другой матери. И необыкновенного отца, мужа и одного из самых преданных друзей, которые вы когда-либо могли иметь. Народная икона Адам Сэндлер!", — объявила Дженнифер.
Она также подчеркнула скромный характер комика, несмотря на его славу.
"И тем не менее, несмотря на весь этот выдающийся успех, он остался верен своим корням; он никогда не отходил от друзей, которые у него были на протяжении 35 лет и продолжают расти. Быть его другом было одной из величайших радостей в моей жизни", — подчеркнула Энистон.
Напомним, 12 февраля сообщалось, что Сальма Хайек и Кортни Кокс поздравили Дженнифер Энистон с днем рождения. 11 февраля 2024 года звезда сериала "Друзья" отметила 55-летие. По этому поводу к ней обратились близкие люди.