Дженнифер Энистон продемонстрировала шикарную стрижку на вручении премии "Выбор народа" (фото)

Актриса продемонстрировала гладкие волосы и челку. Дженнифер вручила награду 57-летнему актеру Адаму Сэндлеру.

Американская актриса, кинорежиссер и продюсер 55-летняя Дженнифер Энистон сохранила классику стиля на церемонии вручения награды "Выбор народа 2024" в воскресенье, 18 февраля, вечером, сообщает People.

Энистон не вышла на ковровую дорожку, но она произвела одно из самых запоминающихся выступлений того вечера, когда вышла на сцену, чтобы вручить Адаму Сэндлеру премию "Народная икона".

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Свою фигуру она подчеркнула, одев черное платье без бретелек с асимметричным подолом выше колена и складками по бокам, изящным ожерельем и туфлями с ремешком на щиколотке.

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Она также продемонстрировала гладкие волосы, доходящие до плеч и челку, которая выглядела немного короче, чем в стиле 90-х годов.

Стилист и друг Энистон, Крис Макмиллан рассказал, что он сделал ей "сексуальную, естественную и легкую" стрижку с обрезанными "невидимыми слоями".

Фото: GettyImages

Вручая награду 57-летнему Адаму Сэндлеру, Энистон вспомнила о своей дружбе с актером.

Фото: Getty Images

"Сегодня вечером я здесь, чтобы представить моего очень хорошего друга. Моего брата от другой матери. И необыкновенного отца, мужа и одного из самых преданных друзей, которые вы когда-либо могли иметь. Народная икона Адам Сэндлер!", — объявила Дженнифер.

Она также подчеркнула скромный характер комика, несмотря на его славу.

"И тем не менее, несмотря на весь этот выдающийся успех, он остался верен своим корням; он никогда не отходил от друзей, которые у него были на протяжении 35 лет и продолжают расти. Быть ​​его другом было одной из величайших радостей в моей жизни", — подчеркнула Энистон.

Напомним, 12 февраля сообщалось, что Сальма Хайек и Кортни Кокс поздравили Дженнифер Энистон с днем рождения. 11 февраля 2024 года звезда сериала "Друзья" отметила 55-летие. По этому поводу к ней обратились близкие люди.