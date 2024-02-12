Дженнифер Энистон, Бен Аффлек и Виктория Бекхем: топ-3 самых забавных звездных реклам Супербоула

Главное спортивное событие США обычно привлекает не только американським футболом. Но и особенными рекламными роликами со знаменитостями.

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Реклама на Супербоуле, финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) в американском футболе, уже давно бьет рекорды. Ролик в 30 секунд стоит около семи миллионов долларов. И все серьезные рекламодатели специально для этого события собирают звезд в своей рекламе. В этом году для роликов собрали едва ли не больше звезд, чем их было на трибунах. Даже Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито впервые воссоединились на экране после съемок в фильме "Джуниор". А также звезды "Друзей" и чета Бекхэм. О самых забавных рекламных клипах пишет People.

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер воссоединились в звездной рекламе Супербоула Uber Eats. Но даже звезды друзей стали не единственными звездами, которые рекламировали эту компанию.

В рекламе Uber Eats Super Bowl 2024 также участвовали Ашер, Виктория и Дэвид Бекхэм.

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер

Дженнифер Энистон на протяжении всего ролика весело "забывала" личность своего бывшего коллеги по фильму "Друзья".

Клип начинается с того, что Энистон на территории студии благодарит ассистента продюсера за то, что тот принял ее заказ. "Я не знал, что все это можно купить в Uber Eats. Я должен это помнить", — говорит сотрудник.

Энистон отвечает: "Ну, вы знаете, как говорят, чтобы что-то запомнить, нужно забыть что-то другое. Освободите немного места".

После она явно "освободила место", потому что забыла, кто такой Дэвид Швиммер. "Мы работали вместе десять лет!", — восклицает обиженный Швиммер.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм также снялись в "забывчивой" рекламе. Только Дэвид забыл, в группе с каким названием выступала его жена, вспомнив только, что это было название специи.

А в другом ролике Дэвид и Виктория воссоздали культовую сцену из документального фильма о футболисте, когда "перчинка" забыла рассказать о том, что у ее отца был "Роллс-Ройс".

Виктория и Дэвид Бекхэм

Еще одна звездная пара: Дженнифер Энистон и Бен Аффлек появились в рекламе пончиков Dunkin.

Бен Аффлек, Мэтт Деймон и Дженнифер Лопес

И Бен, который обычно скучает на красных дорожках и светских вечеринках, предстал в неожиданном для себя образе.

Также в ролике снялся его давний друг и коллега Мэтт Деймон.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие селебрити появились на трибунах, чтобы посмотреть Супербоул из своих лож за миллион долларов. Главной звездой, конечно, стала Тейлор Свифт.