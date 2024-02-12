Дженніфер Еністон, Бен Аффлек і Вікторія Бекхем: топ 3 найкумедніші зіркові реклами Супербоулу

Головна спортивна подія США зазвичай приваблює не лише американським футболом, але й особливими рекламними роликами зі знаменитостями.

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Реклама на Супербоулі, фінальній грі за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) в американському футболі, вже давно б'є рекорди. Ролик у 30 секунд коштує близько семи мільйонів доларів. І всі серйозні рекламодавці спеціально для цієї події збирають зірок у своїй рекламі. Цього року для роликів зібрали чи не більше зірок, ніж їх було на трибунах. Навіть Арнольд Шварценеггер і Денні Де Віто вперше возз'єдналися на екрані після зйомок у фільмі "Джуніор". А також зірки "Друзів" і подружжя Бекхемів. Про найкумедніші рекламні кліпи пише People.

Дженніфер Еністон і Девід Швіммер возз'єдналися в зірковій рекламі Супербоула Uber Eats. Але навіть зірки друзів стали не єдиними зірками, які рекламували цю компанію.

У рекламі Uber Eats Super Bowl 2024 також брали участь Ашер, Вікторія і Девід Бекхем.

Дженніфер Еністон і Девід Швіммер

Дженніфер Еністон протягом усього ролика весело "забувала" особистість свого колишнього колеги по фільму "Друзі".

Кліп починається з того, що Еністон на території студії дякує асистентові продюсера за те, що той прийняв її замовлення. "Я не знав, що все це можна купити в Uber Eats. Я повинен це пам'ятати", — каже співробітник.

Еністон відповідає: "Ну, ви знаєте, як кажуть, щоб щось запам'ятати, потрібно забути щось інше. Звільніть трохи місця".

Після вона явно "звільнила місце", бо забула, хто такий Девід Швіммер. "Ми працювали разом десять років!", — вигукує ображений Швіммер.

Вікторія Бекхем і Девід Бекхем також знялися в "забудькуватій" рекламі. Тільки Девід забув, у групі з якою назвою виступала його дружина, згадавши тільки, що це була назва спеції.

А в іншому ролику Девід і Вікторія відтворили культову сцену з документального фільму про футболіста, коли "перчинка" забула розповісти про те, що у її батька був "Роллс-Ройс".

Вікторія та Девід Бекхем

Ще одна зіркова пара: Дженніфер Еністон і Бен Аффлек з'явилися в рекламі пончиків Dunkin.

Бен Аффлек, Метт Деймон і Дженніфер Лопес

І Бен, який зазвичай нудьгує на червоних доріжках і світських вечірках, постав у несподіваному для себе образі.

Також у ролику знявся його давній друг і колега Метт Деймон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які селебріті з'явилися на трибунах, щоб подивитися Супербоул зі своїх лож за мільйон доларів. Головною зіркою, звичайно, стала Тейлор Свіфт.