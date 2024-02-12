Возз'єднання близнюків: Арнольд Шварценеггер і Денні Де Віто знялися в рекламному ролику

Ролик за участю зірок продемонстрували на Супербоулі. Шварценеггер і раніше з'являвся в рекламі, але без свого старого друга.

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Актори Арнольд Шварценеггер і Денні Де Віто об'єдналися для створення веселої реклами для "Супербоула". Обидва актори раніше знімалися в популярних фільмах "Близнюки" (1988) і "Джуніор" (1994). Раніше Денні та Арні разом вийшли на сцену на Бродвеї. Про це пише Daily Mail.

Супербоул — це назва фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) в американському футболі. Сама гра і супутнє їй шоу вже стало однією з найграндіозніших спортивних подій у США.

Перед початком кожного матчу обов'язково виконується гімн США. А в перерві між першою і другою половиною гри, під час великої перерви, традиційно проходить 15-хвилинний концерт відомої спеціально запрошеної зірки. Цього року це був Usher. Якого вже розкритикували за поганий звук.

Також під час Супербоула показують трейлери фільмів і серіалів, а також спеціально зняті рекламні ролики з селебріті. Цього року компанія State Farm дебютувала з роликом, у якому возз'єдналися зірка Арнольд Шварценеггер і Денні Де Віто.

Реклама за участю Арнольда Шварценеггера і Денні Де Віто

Під час ролика режисер безуспішно намагається змусити Арні вимовляти слово "сусід" правильно, і, коли це йому не вдається, він запрошує Денні Де Віто, який і рятує становище.

Арнольд Шварценеггер і Денні Де Віто Фото: Скриншот

Денні та Арнольд разом знімалися в класичних комедіях "Близнюки" (1988) і "Джуніор" (1994). Зараз, коли Арні виповнилося 76 років, а Денні — 79, вони зустрілися на знімальному майданчику знову.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер часто знімався в рекламі в минулому. Раніше це були ролики для японського ринку, про які стало відомо тільки з поширенням Інтернету.

Але торік Залізний Арні з'явився в ролику, що рекламує електроінструменти дисконтного супермаркету Lidl.

А 2022 року Арнольд Шварценеггер, Сальма Гаєк і бодібілдер Ральф Меллер в образах грецьких богів кілька днів інтригували шанувальників. Поки на Супербоулі не продемонстрували рекламу нового електрокара BMW iX.