Воссоединение близнецов: Арнольд Шварценеггер и Денни Де Вито снялись в рекламном ролике

Ролик с участием звезд продемонстрировали на Супербоуле. Шварценеггер и ранее появлялся в рекламе, но без своего старого друга.

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Актеры Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито объединились для создания веселой рекламы для "Супербоула". Оба актера ранее снимались в популярных фильмах "Близнецы" (1988) и "Джуниор" (1994). Ранее Дэнни и Арни вместе вышли на сцену на Бродвее. Об этом пишет Daily Mail.

Супербоул – это название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) в американском футболе. Сама игра и сопутствующее ей шоу уже стало одним из грандиознейших спортивных событий в США.

Перед началом каждого матча обязательно исполняется гимн США. А в перерыве между первой и второй половиной игры, во время большого перерыва, традиционно проходит 15-минутный концерт известной специально приглашенной звезды. В этом году это был Usher. Которого уже раскритиковали за плохой звук.

Также во время Супербоула показывают трейлеры фильмы и сериалов, а также специально отснятые рекламные ролики с селебрити. В это году компания State Farm дебютировала с роликом, в котором воссоединились звезда Арнольд Шварценеггер и Дэнни Де Вито.

Реклама с участием Арнольда Шварценеггера и Дэнни Де Вито

Во время ролика режиссер безуспешно пытается заставить Арни произносить слово "сосед" правильно, и, когда этому ему не удается, он приглашает Дэнни Де Вито, который и спасает положение.

Арнольд Шварценеггер и Денни Де Вито Фото: Скриншот

Дэнни и Арнольд вместе снимались в классических комедиях "Близнецы" (1988) и "Джуниор" (1994). Сейчас, когда Арни исполнилось 76 лет, а Дэнни – 79, они встретились на съемочной площадке вновь.

Напомним, Арнольд Шварценеггер часто снимался в рекламе в прошлом. Ранее это были ролики для японского рынка, про которые стало известно только с распространением Интернета.

Но в прошлом году Железный Арни появился в ролике, рекламирующем электроинструменты дисконтного супермаркета Lidl.

А в 2022 году Арнольд Шварценеггер, Сальма Хайек и бодибилдер Ральф Меллер в образах греческих богов несколько дней интриговали поклонников. Пока на Супербоуле не продемонстрировали рекламу нового электрокара BMW iX.