Арнольд Шварценеггер знявся в рекламі супермаркету

Актор вирішив згадати минуле, коли він знімався в рекламі локшини та напоїв у Японії і прорекламував електроінструменти дисконтного супермаркету Lidl.

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76-річний Арнольд Шварценеггер з'явився в рекламі електроінструментів від дисконтного супермаркету Lidl. Про це пише LBC.

До того як стати зіркою Голлівуду, Арнольд Шварценеггер мав власний успішний бізнес із кладки цегли на початку 1960-х у Лос-Анджелесі. Тож тепер він повернувся в будівельну галузь.

Шварценеггер у рекламі

У ролику зірка "Термінатора" використовує бензопилу та електричний дриль.

"Я тут, щоб поговорити про мої інструменти досягнення успіху. Усе, що я коли-небудь будував, було результатом того, що сила була в мене в руках. Прямо як у тебе!" — у фіналі ролика він з'являється з власною статуєю, яку він нібито сам вирізав із дерева.

"План настільки хороший, наскільки хороші інструменти, які ви використовуєте для його виконання", — каже Шварценеггер, вирізаючи своє зображення в одній зі своїх культових поз. Закінчується ролик жартом: "М'язи лякають птахів", — каже актор глядачеві.

Як очікується, Арнольд рекламуватиме понад 100 продуктів цієї лінійки і з'явиться в низці рекламних роликів на телебаченні та в соціальних мережах.

Компанія Lidl, яка відзначає 50-річчя відкриття свого першого магазину в Німеччині, і раніше запрошувала зірок для рекламних кампаній. Так, колись у їхніх роликах знімалися Крістіна Агілера та Періс Гілтон.

А сам Арні раніше активно знімався в рекламі, але частіше робив це в Японії, а не в США. Завдяки повній ізольованості японського ринку в подібних роликах часто знімалися ті, хто в США навідріз відмовлявся з'являтися в рекламі: так, Орсон Веллс рекламував віскі, Одрі Хепберн — чай, а Енді Воргол — відеокасети.

Шварценеггера навіть можна назвати рекордсменом. У 1990-х він активно рекламував локшину швидкого приготування, каву, пиво та енергетик V Drink.

Шварценеггер у японській рекламі

Шанувальники актора дізналися про це тільки з розвитком Інтернету, коли ролики потрапили в Мережу. Утім, його колеги на кшталт Сталлоне і Ван Дамма теж підробляли в рекламі.

А нещодавно Шварценеггер з'явився в рекламі нового електрокара BMW iX. Разом із Сальмою Гаєк вони з'явилися в образах грецьких богів.