СМИ узнали, с кем встречается Бритни Спирс

Пол Ричард Солиз проработал на Бритни Спирс всего два месяца, после чего был уволен из-за наличия судимостей. Его считают одним из главных виновников того, что короткий брак певицы и Сэма Асгари распался.

42-летняя Бритни Спирс до сих пор встречается с домработником Полом Ричардом Солизом, который был уволен певицей после того, как стало известно о его проблемах с законом, сообщает Us Weekly .

Несмотря на то, что ранее сообщалось о расставании любовников в сентябре 2023 года, всего через месяц после того, как Сэм Асгари подал на развод, источник рассказал прессе, что "Бритни и Пол определенно вместе", при этом Солиз все еще женат.

В мае 2023 года Пола наняли для работ по техническому обслуживанию поместья артистки. Хотя их редко видят вместе, инсайдеры говорят, что они ездят в Санта-Барбару и что мужчина ночует в особняке Бритни в Лос-Анджелесе две или три ночи в неделю.

Хотя у Пола есть дети от другой женщины, и он работает полный рабочий день, Бритни расстроена тем, что он не уделяет ей достаточно времени.

"Она чувствует, что заслуживает большего внимания, но он должен быть рядом с его детьми", – говорят люди из окружения Спирс.

Второй источник сообщил, что Бритни действительно встречалась с его детьми, и они все вместе даже катались на лошадях. По словам друзей, семилетний сын Пола является "любимцем".

В то же время команда Бритни недовольна отношениями поп-звезды. Пол Ричард Солис имеет в за плечами несколько правонарушений и уголовных преступлений, хотя неясно, как ему удалось приблизиться к поп-звезде и даже работать на нее.

"Ее помощники не хотят, чтобы Пол был рядом; они ясно дали это понять с первого дня. Она такая милая и щедрая по натуре, а он ничего не хочет. Он не для этого и искренне заботится о ней как о личности. Но ее команда менеджеров, вероятно, думает, что он собирается сделать что-то темное", – цитирует издание слова одного из сотрудников Спирс.

"Ее команда считает, что в какой-то момент он чего-то от нее захочет или бросит под автобус", – добавил второй.

Пол проработал на Бритни всего два месяца. Хотя сообщалось, что причиной его увольнения было криминальное прошлое, СМИ пишут, что Бритни изменила Сэму с Полом, что положило конец не только его работе, но и браку Спирс и Асгари.

Сэм официально подал на развод 16 августа 2023 года, после 14 месяцев брака. Согласно документам, датой расставания он указал 28 июля 2023 года.

Ранее Фокус писал, что отец Бритни Спирс озвучил новые обвинения против дочери.