"Легкие" вашего интерьера: свежие тренды в фитодизайне (фото)

Дизайнеры интерьера отмечают, что нужно помнить: растения — это полноправный элемент нашей жизни, однако со своими законами и правилами.

Общеизвестно, что экологические, живые элементы интерьера, то есть цветы, растения, не только привлекают разнообразными возможностями, но и очищают воздух, обогащают его кислородом, успокаивают и настраивают на гармонию. Как применить растения в помещении, какие небанальные приемы использовать и какие технологии являются новыми на сегодня, нам помог узнать архитектор и фитодизайнер Алексей Пономарчук.

Фитодизайн или озеленение

Сразу заметим, что это не одно и то же. Озеленение — это составляющая фитодизайна, который создается в соответствии с эстетикой помещения, его назначением, микроклиматом (свет, тепло, влажность). Кстати, подчеркивает дизайнер, растения — это живые существа, поэтому их нельзя без конца передвигать.

Фото: pixabay.com

Сам термин "фитодизайн" появился в XIX веке, но украшать свое жилье люди начали с незапамятных времен. Во-первых, живые растения способны удовлетворить важнейшую человеческую потребность — потребность в положительной эмоции, комфортной атмосфере для жизни или работы, приятны для глаз и создают ощущение спокойствия и уюта. Еще в Древнем Риме у богатых патрициев разбивались перистили (внутренние сады). Люди придавали большое значение цветам, использовали их в ритуальных обрядах и даже наделяли растения символическими значениями. Например, мирт означал любовь, а лавр — победу.

Во-вторых, в современном мире бетона и стекла особенно остро ощущается нехватка живого, растительного. Так что грамотно подобранные растения и цветочные композиции способны превратить любой интерьер в зеленый оазис, в котором можно расслабиться и помечтать перед тем, как снова включиться в бешеный ритм мегаполиса.

Фото: pixabay.com

Итак, еще раз повторим, почему так важен фитодизайн интерьера:

улучшается микроклимат помещений, очищается воздух;

повышается работоспособность;

создаются уют и комфорт;

интерьер становится более стильным и эффектным.

Фото: pixabay.com

Следует помнить, что растения — это полноправный элемент нашей жизни, однако со своими законами и правилами. Например, растения должны быть пропорциональными помещению. Маленькие фиалки или кактусы будут совсем незаметными в просторном офисе, а вот раскидистая пальма или фикус с крупными листьями украсят собой место возле кресел с журнальным столиком. Узкие высокие деревца, стоящие на полу, визуально "поднимут" потолок, а вот низкие раскидистые папоротники или подвесные кашпо с ампельными формами сделают помещение ниже.

Новые возможности озеленения

Современные формы фитодекора — это абсолютное разнообразие вариантов и решений: стены с вертикальным озеленением, фитокартины, сплошные "зеленые уголки", зимние сады, флорариумы. Последние годы основной тенденцией фитодизайна является применение стабилизированных растений. При этом они эффектно выглядят и максимально просты в уходе — не требуют полива и подрезки.

Стабилизированные растения, которые не требуют много солнечного света и обладают пылеотталкивающими свойствами, можно разместить в кухне.

Фото: pixabay.com

Для традиционной флоры в ванной комнате выдвигается много ограничений, поскольку нужно учитывать такие аспекты, как возможное отсутствие окон и полумрак; высокая влажность; часто чрезмерное тепло. Все это некритично для стабилизированных растений, которые можно смело использовать в ванной: подвесить в кашпо или поставить в вазонах на полу, полочках.

Фото: pixabay.com

В спальне можно размещать любую флору, ориентируясь прежде всего на предпочтения ее основных обитателей. В просторной комнате хорошо смотрятся напольные стабилизированные растения, которые размещены в стильных вазонах.

Фото: pixabay.com

Виды озеленения

Джунгли — суть этого вида в том, что растения сами по себе являются главным декором интерьера и занимают большую его часть. Они могут быть совершенно разными: часто это лианы, свисающие с потолка, вертикальные фитостены, значительное количество больших напольных кадок с деревьями.

Точечное озеленение — самый легкий вариант освежить интерьер. Для этого лишь нужно расставить по дому небольшие цветочные композиции. Сейчас на пике популярности остаются минимализм и геометрические формы. Идеально иллюстрируют этот тренд различные флорариумы, которые можно сделать даже собственноручно. Другой вариант — суккуленты в кашпо.

Флорариум — это растения в прозрачной емкости из стекла, напоминающей аквариум. Кактусы, мох — а именно они чаще всего высаживаются и лучше приживаются в таком замкнутом пространстве — требуют полива 2-3 раза в год.

Фитопанно (фитокартина) — тренд, стремительно набирающий популярность. Для его создания используются специальные подвесные модули, в которые растения высаживают с применением мха (метод гидропоники) или питательной смеси. Для создания такого элемента декора нужно тщательно подобрать растения. Лучше всего подходят те, которым привычно расти на вертикальных поверхностях (плющи, бегонии, папоротники).

Идея использования съедобной зелени в качестве комнатных растений не нова. Помните мамины луковицы на подоконнике? Идея та же, но реализация другая. Все больше людей круглый год выращивают дома томаты-черри, огурцы, перец и даже инжир. Начать можно с чего-то простого, например, посадите розмарин, базилик и другие съедобные травы рядом с обеденным столом и используйте их при приготовлении блюд.

Фото: pixabay.com

Зеленый уголок — это вариация зимнего сада в вашем доме: одна или две вертикальные конструкции, заполненные растениями, небольшое кресло или диван неподалеку. При выборе места нужно лишь учитывать количество дневного света и расположение по отношению к радиаторам отопления, поскольку все же большинство растений с ними не дружат.

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Не забудьте о стиле

Независимо от того, какие растения вы выбираете, необходимо учитывать стилистику помещения. Без этого возможен диссонанс, из-за которого неплохая, на первый взгляд, композиция не украсит интерьер, а "убьет" его. Итак, основные рекомендации таковы:

стиль хай-тек сочетается с простой флорой, которая имеет направленные вверх листья правильной формы;

с дорогой, обычно деревянной, мебелью и/или изделиями из камня отлично смотрятся растения, имеющие характерную, выразительную форму;

с французским и/или английским интерьером сочетаются практически все цветы (цветущие растения) и кустарники;

для создания романтической обстановки рекомендуется использовать розы, азалии, камелии;

если в приоритете практичность и чистота воздуха, то лучше присмотреться к алоэ и кактусам;

если в помещении царит черный и белый цвета, то оживить и освежить интерьер способны любые яркие цветы.

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