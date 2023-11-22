Круглогодичное цветение орхидеи: флористы поделились секретами выращивания растения

Орхидея может цвести круглый год, если обеспечить ей соответствующие условия. Основными из них являются достаточное количество света и использование удобрений. Флористы говорят, что секрет цветения растения заключается в правильно приготовленном домашнем удобрении.

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Орхидея довольно капризная и имеет естественный сезон цветения, у большинства видов это происходит раз в год. Однако существует способ, который может помочь продлить сезон цветения цветка, им поделилось издание "ТСН.ua".

Советы от флористов относительно цветения орхидеи

Прежде всего нужно обеспечить оптимальные условия для цветения орхидеи. Освещение является ключевым для здоровья и красоты растения. Поддержание цветения орхидеи в течение года имеет важное значение. Орхидея для активного роста требует до 12 часов дневного света в сутки. Также важно избегать пересадок, поскольку для этого растения любое перемещение — это стресс, оно чувствительно к положению относительно света. Если вы планируете переместить горшок с растением, размещайте орхидею в том же положении, как она была раньше.

Если у вас частный дом, то орхидею можно выносить во двор летом, но она должна находиться в тени под деревом. Растение можно оставлять на улице до осени, пока температура не опустится ниже +10. Жители квартир могут размещать свои цветы на балконах, но следует избегать прямых солнечных лучей.

Тайны длительного цветения орхидеи

Флористы раскрыли один секрет, как сделать так, чтобы орхидея цвела в течение года. Существует домашнее удобрение, которое является естественной добавкой, поддерживающей желаемое цветение орхидеи в течение всего года.

Это удобрение готовится на основе воды, которая отстоялась в течение 24 часов. Затем добавляют 10 капель лимонного сока и 2 столовые ложки меда к ней. Смесь необходимо хорошо перемешать, чтобы все компоненты растворились. После этого можно поливать орхидею. А если есть несколько горшков с цветами, то делите на каждый из них по 8 столовых ложек домашнего удобрения.

Удобрения также можно использовать, чтобы усилить эффект цветения. Смесь, сделанная на основе фосфора и калия, поддерживает богатое цветение и способствует появлению почек. Эти удобрения гарантируют образование здоровых и крепких цветов. Однако лучше воздержаться от использования удобрений на основе азота, поскольку они могут тормозить развитие цветоносов.

Также важно выбрать правильное местоположение цветка. Для постоянного цветения растение нуждается в дневном свете в течение 12 часов, но оно не переносит прямых солнечных лучей. Идеальным вариантом для этого цветка будут окна, выходящие на запад или восток. Здесь обеспечено достаточное освещение зимой и оптимальные условия для роста летом.

Напомним, в Тайване ученые спасли орхидею, которая была на грани исчезновения. Также им удалось найти метод ее размножения.

Ранее сообщалось, что на день рождения английской модели Роузи Хантингтон-Уайтли подарили кучу шариков, однако кульминацией стал торт с орхидеями.