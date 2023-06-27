Сохранили и улучшили. Ученые спасли вид орхидей от исчезновения и вывели новый его вариант

Вымирающая тайванская садовая орхидея пережила путь от нахождения на грани исчезновения до восстановления и появления ее новых громадных и красивых вариаций, благодаря стараниям тайнаньских ученых.

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Тайвань сумел возродить и развить находящийся под угрозой исчезновения вид орхидей, что явилось критическим шагом вперед как для охраны природы, так и для сельского хозяйства. Во вторник Тайнаньская районная станция сельскохозяйственных исследований и расширения, центр сельскохозяйственных исследований на юге Тайваня, сделала об этом заявление, ссылаясь на годы самоотверженных экспериментов и упорства, пишет Focus Taiwan.

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В центре этой работы — пурпурная садовая орхидея (Spathoglottis pubescens), красивое растение, родом с тайваньских островов Орхидей и Зеленого острова. К сожалению, стихийные бедствия, такие как оползни и тайфуны, а также деятельность человека поставили эту орхидею на грань исчезновения.

Посетители этих островов часто забирали растения из их родной среды, что в значительной степени способствовало их вымиранию. Такое поведение, наряду с другими угрозами, заставило исследовательский центр в Тайнане, городе на юго-западном побережье Тайваня, начать сбор образцов в 2003 году в попытке воссоздать родную среду обитания орхидеи в лаборатории и, как мы надеемся, возродить вид.

Их усилия принесли плоды, и после нескольких лет неустанной работы центру удалось не только спасти пурпурную садовую орхидею, но и сделать еще один шаг вперед. Они разработали метод разведения пяти новых разновидностей садовой орхидеи, включая желтоцветковую разновидность пятого поколения, которую они назвали "Тайнань-5". Впечатляет то, что эти модифицированные орхидеи теперь можно выращивать в коммерческих целях, что говорит о многообещающем будущем этого растения.

Новые орхидеи серии "Тайнань" продемонстрировали значительные улучшения по сравнению со своими предшественниками. Первое и второе поколения имели относительно небольшие цветы, но в третьем, четвертом и пятом поколениях исследователи смогли вывести орхидеи с более крупными цветами, более продолжительным сроком жизни и сменой цвета с красно-фиолетового на желтый. Эта трансформация сделала их идеальными для домашнего выращивания.

Яркой особенностью орхидеи пятого поколения " Тайнань-5" является ее впечатляющая высота — она может вырасти до 75 сантиметров. Кроме того, она может жить от двух до трех лет, что значительно больше, чем прежний шестимесячный срок жизни. Эти орхидеи также менее подвержены атакам вредителей, что сделает их более жизнеспособными и облегчит уход за ними как домашним, так и коммерческим культиваторам.

Самым важным последствием этой истории успеха является то, что она уменьшает необходимость для людей удалять эти орхидеи из их родной среды обитания. Имея возможность приобрести эти измененные орхидеи на цветочных рынках, мы можем надеяться на будущее, в котором популяция диких орхидей сможет восстановиться и процветать, сохраняя биоразнообразие уникальных экосистем Тайваня.

Это исследование иллюстрирует силу научных исследований и сельскохозяйственных инноваций в защите и улучшении нашего природного мира. Будущее этих некогда исчезающих орхидей теперь выглядит более светлым, открывая новую главу надежды и роста для этого культового растения.

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