Ученые рассказали, почему садоводство позитивно влияет на здоровье

Согласно результатам исследований, садоводство может сыграть важную роль в предотвращении рака, а также развитии хронических и психических заболеваний.

Related video

Первое в истории рандомизированное контролируемое исследование общественного садоводства показало, что те, кто начал заниматься садоводством, ели больше клетчатки, больше двигались. А это два известных способа снизить риски развития рака и различных хронических заболеваний. Респонденты так же отметили, что их уровень стресса и беспокойства значительно снизился, пишет University of Colorado Boulder.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet Planetary Health. "Эти результаты дают конкретные доказательства того, что общественное садоводство может играть важную роль в предотвращении рака, хронических заболеваний и психических расстройств" — сказала старший автор Джилл Литт, профессор кафедры экологических исследований Калифорнийского университета (Боулдер).

Она посвятила большую часть своей карьеры поиску доступных, масштабируемых и устойчивых способов снижения риска заболеваний, особенно среди малообеспеченных слоев населения и садоводство оказалось идеальным местом для начала.

"Куда бы вы ни пошли, люди говорят, что в садоводстве есть что-то, что заставляет их чувствовать себя лучше" — сказала Литт, которая также является исследователем Барселонского института глобального здравоохранения. Но проблематично отследить твердые доказательства о его преимуществах. Без доказательной базы сложно получить поддержку для новых программ.

Некоторые небольшие обсервационные исследования показали, что люди, занимающиеся садоводством, склонны есть больше фруктов и овощей и имеют более здоровый вес. Но было неясно, причина в том, что более здоровые люди занимаются садоводством, или же оно непосредственно влияет на здоровье.

Всего в трех случаях ученые придерживались золотого стандарта научных исследований, рандомизированное контролируемое исследование. Никто специально не отслеживал и не изучал общественное садоводство.

Чтобы восполнить пробел, Литт наняла 291 взрослого человека, не занимающегося садоводством, средний возраст которых был 41 год. Более трети были латиноамериканцами, и более половины были выходцами из семей с низким доходом.

После последних весенних заморозков половина была назначена в группу общественного садоводства, а половина — в контрольную группу, которую попросили подождать один год, чтобы начать заниматься садоводством.

Садоводческая группа получила бесплатный общественный садовый участок, несколько семян и саженцев, а также вводный курс садоводства в рамках некоммерческой программы Denver Urban Gardens и партнера по обучению.

Обе группы проходили периодические опросы о своем питании и психическом здоровье, измеряли тело и носили мониторы физической активности.

К осени те, кто занимался садоводством, съедали в среднем на 1,4 грамма клетчатки в день больше, чем контрольная группа — увеличение примерно на 7%.

Авторы отмечают, что клетчатка оказывает глубокое влияние на воспалительные и иммунные реакции, влияя на все: от того, как мы усваиваем пищу, до того, насколько здоров наш кишечный микробиом, насколько мы восприимчивы к диабету и некоторым видам рака.

В то время как врачи рекомендуют от 25 до 38 граммов клетчатки в день, средний взрослый человек потребляет менее 16 граммов.

"Увеличение количества клетчатки на один грамм может оказать значительное положительное влияние на здоровье", — сказал соавтор Джеймс Хеберт, директор программы профилактики и борьбы с раком Университета Южной Каролины.

Группа садоводов также увеличила уровень своей физической активности примерно на 42 минуты в неделю. Агентства общественного здравоохранения рекомендуют заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю. Всего за два-три посещения общественного сада в неделю участники выполнили 28% от этой рекомендации.

У участников исследования также снизился уровень стресса и беспокойства, а у тех, кто участвовал в исследовании в наибольшем стрессе и беспокойстве, наблюдалось наибольшее снижение проблем с психическим здоровьем.

Исследование также подтвердило, что даже начинающие садоводы могут получить измеримую пользу для здоровья от такого времяпрепровождения уже в первый сезон. Литт подозревает, что по мере того, как у них будет больше опыта и они получат более высокие урожаи, эти преимущества будут увеличиваться.

Результаты исследования не удивляют Линду Аппель Липсиус, исполнительного директора Denver Urban Gardens, 43-летней некоммерческой организации, которая ежегодно помогает около 18 000 человек выращивать собственные продукты питания на приусадебных участках.

"Это трансформация, даже спасение жизни для очень многих людей", — сказал Липсиус.

Многие участники DUG живут в районах, где доступ к недорогим свежим фруктам и овощам крайне ограничен. Некоторые из них являются иммигрантами с низким доходом, которые сейчас живут в квартирах: наличие садового участка позволяет им выращивать продукты из своей родной страны и передавать традиционные рецепты своей семье и соседям.

Социальные связи также огромны.

"Даже если вы приходите в сад, чтобы вырастить еду самостоятельно в тихом месте, вы начинаете заглядывать на участок соседа и делиться технологиями и рецептами, и со временем отношения расцветают", — сказал Литт, отметив, что, одиночная работа на участке уже приносит пользу, а садоводство в сообществе вообще может иметь дополнительные преимущества. "Дело не только во фруктах и ​​овощах. Это также о том, чтобы быть в естественном пространстве на открытом воздухе вместе с другими".

Литт надеется, что полученные результаты побудят медицинских работников, политиков и планировщиков земли обратить внимание на общественные сады и другие места, которые побуждают людей собираться вместе на природе, как на жизненно важную часть системы общественного здравоохранения. "Доказательства очевидны" — сказала она.

Ранее Фокус писал об уникальном саде под водой "Немо". Там исследователи выращивают растения в специальных "биосферах" на глубине 11 метров.