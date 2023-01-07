Учені розповіли, чому садівництво позитивно впливає на здоров'я

Згідно з результатами досліджень, садівництво може відіграти важливу роль у запобіганні раку, а також розвитку хронічних і психічних захворювань.

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Перше історія рандомізоване контрольоване дослідження громадського садівництва показало, що ті, хто почав займатися садівництвом, їли більше клітковини та більше рухалися. А це два відомі способи знизити ризики розвитку раку та різних хронічних захворювань. Респонденти також зазначили, що їхній рівень стресу та занепокоєння значно знизився, пише University of Colorado Boulder.

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Результати дослідження були опубліковані в журналі Lancet Planetary Health. "Ці результати дають конкретні докази того, що громадське садівництво може відігравати важливу роль у запобіганні раку, хронічних захворювань і психічних розладів", — сказала старша авторка Джилл Літт, професорка кафедри екологічних досліджень Каліфорнійського університету (Боулдер).

Вона присвятила більшу частину своєї кар'єри пошуку доступних, масштабованих і стійких способів зниження ризику захворювань, особливо серед малозабезпечених верств населення, і садівництво виявилося ідеальним місцем для початку.

"Куди б ви не пішли, люди кажуть, що в садівництві є щось, що змушує їх почуватися краще", — сказала Літт, яка також є дослідницею Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я. Але проблематично відстежити тверді докази про його переваги. Без доказової бази важко отримати підтримку нових програм.

Деякі невеликі обсерваційні дослідження показали, що люди, які займаються садівництвом, схильні їсти більше фруктів та овочів і мають здоровішу вагу. Але було неясно, причина в тому, що здоровіші люди займаються садівництвом, або ж воно безпосередньо впливає на здоров'я.

Загалом у трьох випадках учені дотримувалися золотого стандарту наукових досліджень, рандомізованого контрольованого дослідження. Ніхто спеціально не відстежував і не вивчав громадське садівництво.

Щоб заповнити прогалину, Літт найняла 291 дорослу людину, яка не займається садівництвом, середній вік яких був 41 рік. Більше третини були латиноамериканцями, і більше половини були вихідцями із сімей із низьким доходом.

Після останніх весняних заморозків половину було призначено до групи громадського садівництва, а половину — до контрольної групи, яку попросили почекати один рік, щоб почати займатися садівництвом.

Садівницька група отримала безплатну громадську садову ділянку, кілька насіння та саджанців, а також вступний курс садівництва в межах некомерційної програми Denver Urban Gardens і партнера з навчання.

Обидві групи проходили періодичні опитування про своє харчування та психічне здоров'я, вимірювали тіло та носили монітори фізичної активності.

До осені ті, хто займався садівництвом, з'їдали в середньому на 1,4 г клітковини на день більше, ніж контрольна група — збільшення приблизно на 7%.

Автори відзначають, що клітковина глибоко ке..уа впливає на запальні та імунні реакції і взагалі на все: від того, як ми засвоюємо їжу, до того, наскільки здоровий наш кишковий мікробіом, наскільки ми сприйнятливі до діабету й деяких видів раку.

Тоді як лікарі рекомендують від 25 до 38 грамів клітковини на день, середня доросла людина споживає менше 16 грамів.

"Збільшення кількості клітковини на один грам може мати значний позитивний уплив на здоров'я", — сказав співавтор Джеймс Геберт, директор програми профілактики та боротьби з раком Університету Південної Кароліни.

Група садівників також збільшила рівень своєї фізичної активності приблизно на 42 хвилини на тиждень. Агентства охорони здоров'я рекомендують займатися фізичною активністю не менше 150 хвилин на тиждень. Усього за два-три відвідування громадського саду на тиждень учасники виконали 28% цієї рекомендації.

В учасників дослідження також знизився рівень стресу та занепокоєння, а в тих, хто брав участь у дослідженні в найбільшому стресі та занепокоєнні, спостерігалося найбільше зниження проблем із психічним здоров'ям.

Дослідження також підтвердило, що навіть садівники-початківці можуть отримати вимірну користь для здоров'я від такого проведення часу вже в перший сезон. Літт підозрює, що в міру того, як у них буде більше досвіду і вони отримають вищі врожаї, ці переваги збільшуватимуться.

Результати дослідження не дивують Лінду Аппель Ліпсіус, виконавчу директорку Denver Urban Gardens, 43-річної некомерційної організації, яка щорічно допомагає близько 18 тисяч осіб вирощувати власні продукти харчування на присадибних ділянках.

"Це трансформація, навіть порятунок життя для багатьох людей", — сказав Ліпсіус.

Багато учасників DUG живуть у районах, де доступ до недорогих свіжих фруктів та овочів вкрай обмежений. Деякі з них є іммігрантами з низьким доходом, які зараз мешкають у квартирах: наявність садової ділянки дозволяє їм вирощувати продукти зі своєї рідної країни та передавати традиційні рецепти своїй родині та сусідам.

Соціальні зв'язки також величезні.

"Навіть якщо ви приходите в сад, щоб виростити їжу самостійно в тихому місці, ви починаєте заглядати на ділянку сусіда і ділитися технологіями та рецептами, і згодом стосунки розквітають, — сказала Літт, зазначивши, що одиночна робота на ділянці вже приносить користь, а садівництво в спільноті взагалі може мати додаткові переваги. — Справа не тільки у фруктах та овочах. Це також про те, щоб бути в природному просторі на відкритому повітрі разом з іншими".

Літт сподівається, що отримані результати спонукають медичних працівників, політиків та планувальників землі звернути увагу на громадські сади та інші місця, які спонукають людей збиратися разом на природі як на життєво важливу частину системи охорони здоров'я. "Докази очевидні", — сказала вона.

Раніше Фокус писав про унікальний сад під водою "Немо". Там дослідники вирощують рослини у спеціальних "біосферах" на глибині 11 метрів.