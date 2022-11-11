Атлантида з огірками та помідорами. Дайвери вирощують овочі в теплицях на дні океану (фото)

Дослідники вирощують рослини в спеціальних "біосферах" на глибині 11 метрів під товщею води.

Related video

"Сад Немо" — унікальне та частково сюрреалістичне місце біля північно-західного узбережжя Італії. На глибині від 4 до 11 метрів розташовані прозорі пластикові теплиці, які отримали назву "ботосфери", пише Futurism.

Ідея підводного саду, який більше схожий на кадри з фільму "Матриця", прийшла Серджіо Гамберіні кілька років тому. Метою автора було не тільки створення візуально привабливого незвичайного місця, а й втілити дослідницькі цілі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

[ + – ] "Сад Немо" схожий на кадри з фільму "Матриця" Фото: подводный сад

Сьогодні "Сад Немо" можна розглянути навіть із суші — прозорі теплиці, що світяться на дні океану, можна було б сплутати з механічними медузами під товщею води. По суті вони є пластиковими кулями, що вміщають понад 500 галонів повітря. У перспективі дослідники сподіваються, що їхній проєкт стане стійкою альтернативою сільському господарству на суші — подібна реалізація фермерського господарства є особливо привабливою для прибережних посушливих країн.

Учені припускають, що використання підводних теплиць надалі дозволить вирощувати овочі та зелень без додаткового опріснення води, а це дуже ресурсомісткий і дорогий процес.

[ + – ] Базилік, вирощений під водою, містить більше хлорофілу й антиоксидантів Фото: подводные теплицы

Творці "Саду Немо" відзначають, що на старті рослинам потрібно зовсім небагато води, а після капсули-теплиці вони по суті перебувають на самозабезпеченні — сонячне світло нагріває занурені у воду сфери, які наповнені вологим повітрям, воно природно конденсується в прісну воду на стінках купола та стікає назад у ґрунт.

[ + – ] Капсули, що світяться, можна помітити з поверхні Фото: теплица

Зазначимо, що підводний садок усе ще перебуває на стадії розробки. Однак попередні дослідження показали перспективні результати. Наприклад, у 2020 році дослідники виявили, що базилік, вирощений на дні океану, містить більше хлорофілу й антиоксидантів, ніж той, що вирощений на суші.

До речі, морським мешканцям, мабуть, "Сад Немо" також припав до душі. Вчені виявили, що капсули, що світяться, привертають увагу жителів океану й діють як штучний кораловий риф для місцевих жителів.

[ + – ] Підводним мешканцям підводний сад припав до смаку Фото: подводная теплица

Раніше Фокус писав про те, що в підводному "дивному" лісі виявили чудового інопланетянина.