Атлантида с огурцами и помидорами. Дайверы выращивают овощи в теплицах на дне океана (фото)

Исследователи выращивают растения в специальных "биосферах" на глубине 11 метров под толщей воды.

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"Сад Немо" — уникальное, и отчасти сюрреалистическое место у северо-западного побережья Италии. На глубине от 4 до 11 метров расположены прозрачные пластиковые теплицы, получившие название "ботосферы", пишет Futurism.

Идея подводного сада, который больше походит на кадры из фильма "Матрица" пришла Серджио Гамберини несколько лет назад. Целью автора было создание не только визуально привлекательного необычного места, но преследовала исследовательские цели.

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[ + – ] "Сад Немо" походит на кадры из фильма "Матрица" Фото: Nemo's Garden

Сегодня "Сад Немо" можно разглядеть даже с суши — прозрачные светящиеся на дне океана теплицы можно было бы спутать с механическими медузами под толщей воды. По сути они представляют собой пластиковые шары, вмещающие более 500 галлонов воздуха. В перспективе исследователи надеются, что их проект станет устойчивой альтернативой сельскому хозяйству на суше — подобная реализация фермерского хозяйства особенно привлекательна для прибрежных засушливых стран.

Ученые предполагают, что использование подводных теплиц в дальнейшем позволит выращивать овощи и зелень без дополнительного опреснения воды, а это весьма ресурсоемкий и дорогостоящий процесс.

[ + – ] Базилик, выращенный под водой, содержит больше хлорофилла и антиоксидантов Фото: Nemo's Garden

Создатели "Сада Немо" отмечают, что на старте растениям потребуется совсем немного воды, а после капсулы-теплицы по сути находятся на самообеспечении — солнечный свет нагревает погруженные в воду сферы, которые наполнены влажным воздухом, он естественным образом конденсируется в пресную воду на стенках купола и стекает обратно в почву.

[ + – ] Светящиеся капсулы можно заметить с поверхности Фото: Nemo's Garden

Отметим, что подводный сад все еще находится на стадии разработки. Однако предыдущие исследования показали многообещающие результаты. Например, в 2020 году исследователи обнаружили, что базилик, выращенный на дне океана, содержит больше хлорофилла и антиоксидантов, чем тот, что выращен на суше.

К слову, морским обитателям, по-видимому, "Сад Немо" также пришелся по душе. Ученые обнаружили, что светящиеся капсулы привлекают внимание жителей океана и действуют как искусственный коралловый риф для местных обитателей.

[ + – ] Подводным обитателям подводный сад пришелся по вкусу Фото: Nemo's Garden

Ранее Фокус писал о том, что в подводном "странном" лесу обнаружили великолепного инопланетянина.