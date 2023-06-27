Зберегли та покращили. Учені врятували вид орхідей від зникнення та вивели новий його варіант

Тайванська садова орхідея, що вимирає, пережила шлях від перебування на межі зникнення до відновлення і появи її нових величезних і красивих варіацій, завдяки старанням тайнаньських учених.

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Тайвань зумів відродити і розвинути вид орхідей, що перебуває під загрозою зникнення, що стало критичним кроком вперед як для охорони природи, так і для сільського господарства. У вівторок Тайнаньська районна станція сільськогосподарських досліджень і розширення, центр сільськогосподарських досліджень на півдні Тайваню, зробила про це заяву, посилаючись на роки самовідданих експериментів і завзятості, пише Focus Taiwan.

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У центрі цієї роботи — пурпурова садова орхідея (Spathoglottis pubescens), красива рослина, що походить із тайванських островів Орхідей і Зеленого острова. На жаль, стихійні лиха, як-от зсуви ґрунту і тайфуни, а також діяльність людини поставили цю орхідею на межу зникнення.

Відвідувачі цих островів часто забирали рослини з їхнього рідного середовища, що значною мірою сприяло їхньому вимиранню. Така поведінка, поряд з іншими загрозами, змусила дослідницький центр у Тайнані, місті на південно-західному узбережжі Тайваню, почати збирання зразків 2003 року в спробі відтворити рідне середовище проживання орхідеї в лабораторії і, як ми сподіваємося, відродити вид.

Їхні зусилля принесли плоди, і після кількох років невтомної роботи центру вдалося не тільки врятувати пурпурову садову орхідею, а й зробити ще один крок уперед. Вони розробили метод розведення п'яти нових різновидів садової орхідеї, включно з жовтоквітковим різновидом п'ятого покоління, який вони назвали "Тайнань-5". Вражає те, що ці модифіковані орхідеї тепер можна вирощувати в комерційних цілях, що говорить про багатообіцяюче майбутнє цієї рослини.

Нові орхідеї серії "Тайнань" продемонстрували значні поліпшення порівняно зі своїми попередниками. Перше і друге покоління мали відносно невеликі квіти, але в третьому, четвертому і п'ятому поколіннях дослідники змогли вивести орхідеї з більшими квітами, тривалішим терміном життя і зміною кольору з червоно-фіолетового на жовтий. Ця трансформація зробила їх ідеальними для домашнього вирощування.

Яскравою особливістю орхідеї п'ятого покоління "Тайнань-5" є її вражаюча висота — вона може вирости до 75 сантиметрів. Крім того, вона може жити від двох до трьох років, що значно більше, ніж колишній шестимісячний термін життя. Ці орхідеї також менш схильні до атак шкідників, що зробить їх більш життєздатними і полегшить догляд за ними як домашнім, так і комерційним культиваторам.

Найважливішим наслідком цієї історії успіху є те, що вона зменшує необхідність для людей видаляти ці орхідеї з їхнього рідного середовища існування. Маючи можливість придбати ці змінені орхідеї на квіткових ринках, ми можемо сподіватися на майбутнє, в якому популяція диких орхідей зможе відновитися і процвітати, зберігаючи біорізноманіття унікальних екосистем Тайваню.

Це дослідження ілюструє силу наукових досліджень і сільськогосподарських інновацій у захисті та поліпшенні нашого природного світу. Майбутнє цих орхідей, які колись зникали, тепер виглядає світлішим, відкриваючи нову главу надії та зростання для цієї культової рослини.

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