Вчені розкрили таємницю найбільшої квітки в бурштині віком майже 40 млн років (фото)

Виявилося, що цілих 150 років вчені вважали, що ця квітка належить до іншого виду.

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Нове дослідження німецьких вчених допомогло правильно визначити вид найбільшої скам'янілої квітки з будь-коли виявлених. Цю квітку, яку було захоплено у бурштині майже 40 млн років, знайшли ще 150 років тому. Але тільки зараз з'ясувалося, що він належить до іншого виду, пишеLive Science.

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Найбільша з відомих квітка, захоплена в бурштині, має розмір всього 28 мм, але вона втричі більша, ніж інша така ж давня скам'яніла рослина, відома вченим. Стародавню квітку виявили в 1872 році у балтійських лісах, і вона була захоплена У балтійському бурштині. Вчені визначили, що вік цього бурштину відноситься до періоду пізнього еоцену, а це період історії Землі, який тривав від 38 до 33,9 млн років тому.

Під час початкового аналізу скам'янілої рослини вчені вирішили, що ця квітка належить до нині зниклого виду Stewartia kowalewskii. Це була стародавня квітуча вічнозелена рослина. 150 років бурштин із ув'язненим у ньому квіткою зберігався у Музеї природної історії у Берліні, Німеччина. Але деякі вчені весь цей час піддавали сумніву той факт, що вид давньої квітки було визначено правильно.

У межах нового дослідження Єва-Марія Садовскі з Музею природної історії в Берліні, провела новий ретельний аналіз скам'янілої квітки. Для цього вона видобувала частинки пилку і досліджувала його разом із структурою рослини під мікроскопом. Результати показали, що найбільша скам'яніла квітка не тільки не належить до вигляду Stewartia kowalewskii, але також не має стосунку до роду Stewartia.

[ + – ] Результати показали, що найбільша скам'яніла квітка не тільки не належить до вигляду Stewartia kowalewskii, але також не має стосунку до роду Stewartia Фото: Live Science

Вчені дійшли висновку, що ця рослина належить до роду квітучих чагарників та невеликих дерев, які не ростуть зараз у Європі, але широко представлені у Східній Азії, що має назву Symplocos. Тому вчені назвали ув'язнену в бурштині стародавню квітку Symplocos kowalewskii.

"Я не очікувала, що мені вдасться зробити таке відкриття, мені просто було цікаво знову вивчити цю скам'янілу рослину", — каже Садовський.

За словами вчених, виявити стародавні рослини, які захоплені в бурштині, є великою удачею. Наприклад, у балтійському бурштині тільки від 1% до 3% всіх стародавніх організмів, що потрапили туди, є рослинами. Стародавні живі істоти набагато частіше потрапляли на деревну смолу, яка перетворилася на бурштин і в цьому власне і є причина.

За словами вчених, стародавні рослини, захоплені в бурштині, надають багато інформації про екологічне минуле тих чи інших регіонів Землі. Також з їх допомогою можна зрозуміти, як клімат планети змінювався за мільйони років.

Фокус вже писав про те, що вчені відкрили новий вид стародавніх крилатих комах, які жили понад 35 млн років тому, завдяки тому, що один із екземплярів застряг у балтійському бурштині.

Також Фокус писав про те, що вчені відкрили новий вид стародавньої ящірки, яка жила 100 мільйонів років і також виявилася захопленою в бурштині.