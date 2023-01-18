Ученые раскрыли тайну самого большого цветка в янтаре возрастом в почти 40 млн лет (фото)

Оказалось, что целых 150 лет ученые считали, что этот цветок принадлежит к другому виду.

Related video

Новое исследование немецких ученых помогло правильно определить вид самого большого окаменелого цветка из когда-либо обнаруженных. Этот цветок, который был заключен в янтаре почти 40 млн лет, нашли еще 150 лет назад. Но только сейчас выяснилось, что он принадлежит к другому виду, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самый большой из известных цветок, заключенный в янтаре, имеет размер всего 28 мм, но он в три раза больше, чем другое такое же древнее окаменелое растение, известное ученым. Древний цветок обнаружили в 1872 году в балтийских лесах, и он был заключен соответственно в балтийском янтаре. Ученые определили, что возраст этого янтаря относится к периоду позднего эоцена, а это период в истории Земли, который длился от 38 до 33,9 млн лет назад.

Во время первоначального анализа окаменелого растения ученые решили, что этот цветок относится к ныне исчезнувшему виду Stewartia kowalewskii. Это было древнее цветущее вечнозеленое растение. 150 лет янтарь с заключенным в нем цветком хранился в Музее естественной истории в Берлине, Германия. Но некоторые ученые все это время поддавали сомнению тот факт, что вид древнего цветка был определен правильно.

В рамках нового исследования Ева-Мария Садовски из Музея естественной истории в Берлине, провела новый тщательный анализ окаменелого цветка. Для этого она извлекала частицы пыльцы и исследовала ее вместе со структурой растения под микроскопом. Результаты показали, что самый большой окаменелый цветок не только не принадлежит к виду Stewartia kowalewskii, но также не имеет отношения к роду Stewartia.

[ + – ] Результаты показали, что самый большой окаменелый цветок не только не принадлежит к виду Stewartia kowalewskii, но также не имеет отношения к роду Stewartia Фото: Live Science

Ученые пришли к выводу, что это растение относится к роду цветущих кустарников и небольших деревьев, которые не растут сейчас в Европе, но широко представлены в Восточной Азии, под названием Symplocos. Поэтому ученые назвали заключенный в янтаре древний цветок Symplocos kowalewskii.

"Я не ожидала, что мне удастся сделать такое открытие, мне просто было интересно снова изучить это окаменелое растение", — говорит Садовски.

По словам ученых, обнаружить древние растения, которые заключены в янтаре является большой удачей. Например, в балтийском янтаре только от 1% до 3% всех попавших туда древних организмов, являются растениями. Древние живые существа намного чаще попадали в древесную смолу, которая превратилась в янтарь и в этом заключается причина.

По словам ученых, древние растения, заключенные в янтаре, предоставляют очень много информации об экологическом прошлом тех или иных регионов Земли. Также с их помощью можно понять, как как климат планеты менялся за миллионы лет.

Фокус уже писал о том, что ученые открыли новый вид древних крылатых насекомых, которые жили более 35 млн лет назад, благодаря тому, что один из экземпляров застрял в балтийском янтаре.

Также Фокус писал о том, что ученые открыли новый вид древней ящерицы, которая жила100 миллионов лет и также оказалась заключенной в янтаре.