Застряла в янтаре. Ученые открыли новый вид ящерицы возрастом 100 миллионов лет

Хотя в янтаре отсутствуют хвост и задние лапы, в нем нашли многое, чего нет в других окаменелостях, например, чешуя и левое веко.

В ходе своего недавнего исследования ученые обнаружили ранее неизвестный вид ящерицы, жившей на пике царствования динозавров и застрявшую в древесной смоле, пишет IFLS.

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Доктор Хуан Даза из Государственного университета Сэма Хьюстона, описывает маленькую ящерицу, отдаленно родственную современным сцинковым, которая была найдена в куске янтаря в Мьянме. Образец позволяет получить непревзойденное представление о рептилии, жившей 110 миллионов лет назад.

"У нас была редкая возможность изучить сочлененный скелет, а также описать внешний облик ящерицы подобно тому, как герпетологи (специалисты изучающие амфибий и рептилий) исследуют современные виды", — рассказал Даза.

Ящерица была молодой и еще не научилась избегать сока деревьев, который безвременно оборвал ее жизнь, но подарил бессмертие. Новый вид нашли в Хкамти (Мьянма), отделенном 100 километрами и 10 миллионами лет от знаменитых янтарных шахт в Хукавнге, в которых открыли большинство позвоночных мелового периода с мягкими тканями, сохранившимися в янтаре.

[ + – ] Ящерица была молодой и еще не научилась избегать сока деревьев, который безвременно оборвал ее жизнь, но подарил бессмертие

Даза и его коллеги назвали новый вид Retinosaurus hkamtiensis и считают его членом надсемейства ящеров Scincoidea. Кроме сцинковых, к Scinocoidea относятся ночные ящерицы (Xantusiidae), которые внешне наиболее похожи на современных аналогов Retinosaurus.

Это сходство довольно интересно, потому что сегодня ночные ящерицы живут только в Северной и Центральной Америке. В то время Хкамти не был частью материковой Азии. Так называемый "Бирманский блок" первоначально был частью суперконтинента Гондвана, присоединенного к Австралии, и прежде чем стать частью Азии, он долгое время поддерживал ряд островов.

"Предки Retinosaurus прожили на этих островах около 50 миллионов лет, что объясняет их присутствие здесь", — отметили ученые.

Хотя в янтаре отсутствуют хвост и задние лапы, в нем есть многое, чего нет в других окаменелостях, например, чешуя и левое веко. Это веко представляет собой наиболее заметное отличие от Xantusiidae, чьи веки представляют собой сросшуюся, прозрачную чешую, как у змей

Несмотря на это различие, считается, что Retinosaurus вел образ жизни, схожий с ночными ящерицами, проводя большую часть своей жизни в расщелинах скал и щелях бревен.

Напомним, что ранее исследователи нашли другой ранее неизвестный вид вымершей ящерицы, которую ученые изначально описали как динозавра, размером с колибри, а потом поняли, что ошиблись.