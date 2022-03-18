Застрягла в бурштині. Вчені відкрили новий вид ящірки віком 100 мільйонів років

Хоча в бурштині відсутні хвіст і задні лапи, в ньому знайшли багато того, чого немає в інших скам'янілостей, наприклад, луска і ліва повіка.

Під час свого нещодавнього дослідження вчені виявили раніше невідомий вид ящірки, яка жила на піку царювання динозаврів і застрягла в смолі деревини, пише IFLS.

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Доктор Хуан Даза з Державного університету Сема Х'юстона описує маленьку ящірку, віддалено споріднену з сучасним сцинковим, яку знайшли в шматку бурштину в М'янмі. Зразок дозволяє отримати неперевершене уявлення про рептилію, яка жила 110 мільйонів років тому.

"У нас була рідкісна можливість вивчити зчленований скелет, а також описати зовнішній вигляд ящірки подібно до того, як герпетологи (фахівці вивчають амфібій та рептилій) досліджують сучасні види", — розповів Даза.

Ящірка була молода і ще не навчилася уникати соку дерев, який передчасно обірвав її життя, але подарував безсмертя. Новий вид знайшли у Хкамті (М'янма), відокремленому 100 кілометрами та 10 мільйонами років від знаменитих бурштинових шахт у Хукавнгі, де відкрили більшість хребетних крейдяного періоду з м'якими тканинами, що збереглися в бурштині.

[ + – ] Ящірка була молода і ще не навчилася уникати соку дерев, який передчасно обірвав її життя, але подарував безсмертя

Даза та його колеги назвали новий вид Retinosaurus hkamtiensis і вважають його членом надродини ящерів Scincoidea. Крім сцинкових, до Scinocoidea належать нічні ящірки (Xantusiidae), які зовні найбільш схожі на сучасні аналоги Retinosaurus.

Ця подібність досить цікава, бо сьогодні нічні ящірки живуть лише в Північній та Центральній Америці. На той час Хкамті не був частиною материкової Азії. Так званий "Бірманський блок" спочатку був частиною суперконтиненту Гондвана, приєднаного до Австралії, і перш ніж стати частиною Азії, він довго підтримував кілька островів.

"Предки Retinosaurus прожили на цих островах близько 50 мільйонів років, що пояснює їхню присутність тут", — зазначили вчені.

Хоча в бурштині відсутні хвіст і задні лапи, в ньому є багато того, чого немає в інших скам'янілостей, наприклад, луска і ліва повіка. Ця повіка є найпомітнішою відмінністю від Xantusiidae, чиї повіки є зрощеною, прозорою лускою, як у змій.

Попри цю відмінність, вважають, що Retinosaurus вів спосіб життя, схожий на нічні ящірки, проводячи більшу частину свого життя в ущелинах скель і щілинах колод.

Нагадаємо, що раніше дослідники знайшли інший раніше невідомий вид вимерлої ящірки, яку вчені спочатку описали як динозавра, розміром із колібрі, а потім зрозуміли, що помилилися.