Застряли в янтаре. Ученые открыли новый вид насекомых, которые жили более 35 млн лет назад (фото)

Ученые обнаружили еще один, ранее не известный науке, вид древних крылатых насекомых.

Related video

Исследователи обнаружили в куске балтийского янтаря, возраст которого оценивается в диапазоне от 35 до 47 млн лет, хорошо сохранившиеся древнее насекомое. Это ранее неизвестный науке вид получил название Calliarcys antiquus и он принадлежит к отряду Ephemeroptera (поденки – древние крылатые насекомые, которые живут до сих пор на Земле), пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хвойные деревья для защиты выделяют такую субстанцию, как смола. Это происходит и сейчас, и происходило миллионы лет назад. Поскольку насекомые часто попадают в эту смолу, даже те, которым миллионы лет, их все еще можно найти, так как они сохранились в затвердевшей смоле, которую мы знаем как янтарь. Есть месторождения янтаря, расположенные в разных частях мира, но наиболее ценны те, которые расположены в Балтийском регионе. Поэтому этот янтарь и называют балтийским.

[ + – ] В куске древнего янтаря, которому по оценкам ученых от 35 до 47 млн лет, ученые обнаружили заключенное в нем древнее насекомое Фото: phys.org

Именно в таком куске древнего янтаря, которому по оценкам ученых от 35 до 47 млн лет, ученые обнаружили заключенное в нем древнее насекомое. Один из авторов нового исследования Хавьер Альба-Терседор из Гранадского университета, Испания, использовал микро компьютерную томографию для того, чтобы максимально подробно изучить древнее насекомое. Оказалось, что это абсолютно новый вид, который получил название Calliarcys antiquus.

[ + – ] "Насекомые очень хорошо сохраняются в янтаре, а учитывая прозрачность этого материала можно изучить мельчайшие детали, заключенного здесь существа с помощью микроскопа. Но иногда, как в этом случае, прозрачность янтаря недостаточная. Поэтому на помощь приходит микро компьютерная томография", — говорит Альба-Терседор Фото: phys.org

"Насекомые очень хорошо сохраняются в янтаре, а учитывая прозрачность этого материала можно изучить мельчайшие детали, заключенного здесь существа с помощью микроскопа. Но иногда, как в этом случае, прозрачность янтаря недостаточная. Поэтому на помощь приходит микро компьютерная томография", — говорит Альба-Терседор.

Микро-КТ — это метод получения трехмерного изображения с помощью рентгеновских лучей. Принцип работы этого метода тот же, что используется в медицине во время обычной компьютерной томографии. Но микро-КТ позволяет проводить исследование в меньшем масштабе и с гораздо более высоким разрешением. Таким образом можно обнаружить внутреннюю структуру чрезвычайно мелких объектов.

Ученым удалось полностью реконструировать насекомое, включая те области, которые иначе невозможно было бы наблюдать из-за непрозрачности янтаря. После реконструкции насекомого, ученые сравнили его с известными ископаемыми видами и пришли к выводу, что это абсолютно новый экземпляр.

[ + – ] Ученым удалось полностью реконструировать насекомое, включая те области, которые иначе невозможно было бы наблюдать из-за непрозрачности янтаря Фото: phys.org

"Все началось с открытия насекомого, сохранившегося в янтаре и в конечном итоге кропотливая работа ученых из разных стран, привела к описанию нового вида древних насекомых, которые жили миллионы лет назад", — говорит Альба-Терседор.

Фокус уже писал о том, что ученые открыли новый вид ящерицы возрастом 110 млн лет.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили доисторического краба, который застыл в янтаре 100 млн лет назад.