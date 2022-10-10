Застряли в янтаре. Ученые открыли новый вид насекомых, которые жили более 35 млн лет назад (фото)
Ученые обнаружили еще один, ранее не известный науке, вид древних крылатых насекомых.
Исследователи обнаружили в куске балтийского янтаря, возраст которого оценивается в диапазоне от 35 до 47 млн лет, хорошо сохранившиеся древнее насекомое. Это ранее неизвестный науке вид получил название Calliarcys antiquus и он принадлежит к отряду Ephemeroptera (поденки – древние крылатые насекомые, которые живут до сих пор на Земле), пишет Phys.
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Хвойные деревья для защиты выделяют такую субстанцию, как смола. Это происходит и сейчас, и происходило миллионы лет назад. Поскольку насекомые часто попадают в эту смолу, даже те, которым миллионы лет, их все еще можно найти, так как они сохранились в затвердевшей смоле, которую мы знаем как янтарь. Есть месторождения янтаря, расположенные в разных частях мира, но наиболее ценны те, которые расположены в Балтийском регионе. Поэтому этот янтарь и называют балтийским.
Именно в таком куске древнего янтаря, которому по оценкам ученых от 35 до 47 млн лет, ученые обнаружили заключенное в нем древнее насекомое. Один из авторов нового исследования Хавьер Альба-Терседор из Гранадского университета, Испания, использовал микро компьютерную томографию для того, чтобы максимально подробно изучить древнее насекомое. Оказалось, что это абсолютно новый вид, который получил название Calliarcys antiquus.
"Насекомые очень хорошо сохраняются в янтаре, а учитывая прозрачность этого материала можно изучить мельчайшие детали, заключенного здесь существа с помощью микроскопа. Но иногда, как в этом случае, прозрачность янтаря недостаточная. Поэтому на помощь приходит микро компьютерная томография", — говорит Альба-Терседор.
Микро-КТ — это метод получения трехмерного изображения с помощью рентгеновских лучей. Принцип работы этого метода тот же, что используется в медицине во время обычной компьютерной томографии. Но микро-КТ позволяет проводить исследование в меньшем масштабе и с гораздо более высоким разрешением. Таким образом можно обнаружить внутреннюю структуру чрезвычайно мелких объектов.
Ученым удалось полностью реконструировать насекомое, включая те области, которые иначе невозможно было бы наблюдать из-за непрозрачности янтаря. После реконструкции насекомого, ученые сравнили его с известными ископаемыми видами и пришли к выводу, что это абсолютно новый экземпляр.
"Все началось с открытия насекомого, сохранившегося в янтаре и в конечном итоге кропотливая работа ученых из разных стран, привела к описанию нового вида древних насекомых, которые жили миллионы лет назад", — говорит Альба-Терседор.
Фокус уже писал о том, что ученые открыли новый вид ящерицы возрастом 110 млн лет.
Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили доисторического краба, который застыл в янтаре 100 млн лет назад.