Застрягли в бурштині. Вчені відкрили новий вид комах, які жили понад 35 млн років тому (фото)

Учені виявили ще один раніше не відомий науці вид стародавніх крилатих комах.

Related video

Дослідники виявили в шматку балтійського бурштину, вік якого оцінюється в діапазоні від 35 до 47 млн років, стародавню комаху, що добре збереглася. Цей раніше невідомий науці вид отримав назву Calliarcys antiquus, і він належить до ряду Ephemeroptera (одноденки — стародавні крилаті комахи, які живуть досі на Землі), пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хвойні дерева для захисту виділяють таку субстанцію як смола. Це відбувається і зараз, і відбувалося мільйони років тому. Оскільки комахи часто потрапляють у цю смолу, навіть ті, яким мільйони років, їх усе ще можна знайти, оскільки вони збереглися в смолі, що затверділа, яку ми знаємо як бурштин. Є родовища бурштину, розташовані різних частинах світу, але найцінніші ті, що в Балтійському регіоні. Тому цей бурштин і називають балтійським.

[ + – ] У шматку стародавнього бурштину, якому, за оцінками вчених, від 35 до 47 млн років, учені виявили застряглу давню комаху Фото: phys.org

Саме в такому шматку стародавнього бурштину, якому, за оцінками вчених від 35 до 47 млн років, вчені виявили застрягл давню комаху. Один із авторів нового дослідження Хав'єр Альба-Терседор із Гранадського університету, що в Іспанії, використовував мікрокомп'ютерну томографію для того, щоб максимально докладно вивчити давню комаху. Виявилося, що це абсолютно новий вид, який отримав назву Calliarcys Antiquus.

[ + – ] "Комахи дуже добре зберігаються в бурштині, а з огляду на прозорість цього матеріалу можна вивчити найдрібніші деталі застряглої тут істоти за допомогою мікроскопа. Але іноді, як у цьому випадку, прозорість бурштину недостатня. Тому на допомогу приходить мікрокомп'ютерна томографія", — каже Альба-Терседор Фото: phys.org

"Комахи дуже добре зберігаються в бурштині, а з огляду на прозорість цього матеріалу можна вивчити найдрібніші деталі застряглої тут істоти за допомогою мікроскопа. Але іноді, як у цьому випадку, прозорість бурштину недостатня. Тому на допомогу приходить мікрокомп'ютерна томографія", — каже Альба-Терседор.

Мікро-КТ — це метод отримання тривимірного зображення за допомогою рентгенівських променів. Принцип роботи цього методу той самий, що використовується в медицині під час звичайної комп'ютерної томографії. Але мікро-КТ дозволяє проводити дослідження в меншому масштабі та з набагато вищою роздільною здатністю. Так можна виявити внутрішню структуру надзвичайно дрібних об'єктів.

Ученим вдалося повністю реконструювати комаху, включаючи ті області, які інакше неможливо було б спостерігати через непрозорість бурштину. Після реконструкції комахи вчені порівняли її з відомими викопними видами та дійшли висновку, що це абсолютно новий екземпляр.

[ + – ] Ученим вдалося повністю реконструювати комаху, включаючи ті області, які інакше неможливо було б спостерігати через непрозорість бурштину Фото: phys.org

"Усе почалося з відкриття комахи, що збереглася в бурштині, і зрештою копітка робота вчених із різних країн призвела до опису нового виду стародавніх комах, які жили мільйони років тому", — говорить Альба-Терседор.

Фокус уже писав про те, що вчені відкрили новий вид ящірки віком 110 млн років.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили доісторичного краба, який застиг у бурштині 100 млн років тому.